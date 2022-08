Onde assistir jogo do Barcelona hoje x Rayo Vallecano ao vivo (13/08)

Vai começar o Campeonato Espanhol! Com Lewandowski e Raphinha, o Barcelona enfrenta o Rayo Vallecano neste sábado, 13/08, na primeira rodada a partir das 16h (horário de Brasília), no Camp Nou. Onde assistir jogo do Barcelona hoje vai ser no canal ESPN, na TV fechada, e no Star +, streaming.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 16h (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN exibe com exclusividade as emoções do jogo deste sábado, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Star +, disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV, acessível para assinantes.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações do Barcelona x Rayo Vallecano hoje

Xavi tem todos os jogadores disponíveis no plantel.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alba, Eric García, Araújo, Dest; De Jong, Pedri, Busquets; Ansu Fati, Raphina e Aubameyang.

Os visitantes também não tem novas baixas.

Escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suárez, Catena, García; López, Pathé Ciss, Palazón, Trejo; Álvaro García e Falcão.

Primeira rodada do Campeonato Espanhol

Vai começar a nova temporada do Campeonato Espanhol! O torcedor pode esperar grandes emoções e muita disputa neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até a próxima segunda-feira, 15 de agosto.

O destaque fica para o jogo do Barcelona, além do encontro entre Real Madrid e Almería. Por fim, o Atlético de Madrid vai jogar contra o Getafe.

Confira todos os jogos de hoje.

Sexta-feira (12/08):

Osasuna x Sevilla

Sábado (13/08): – onde assistir jogo do Barcelona hoje

Celta de Vigo x Espanyol – 12h

Real Valladolid x Villarreal – 14h

Barcelona x Rayo Vallecano – 16h

Domingo (14/08):

Cádiz x Real Sociedad – 12h30

Valencia x Girona – 14h30

Almería x Real Madrid – 17h

Segunda-feira (15/08):

Athletic Bilbao x Mallorca – 12h30

Getafe x Atlético de Madrid – 14h30

Betis x Elche – 16h30

Próximos jogos:

BARCELONA:

Rayo Vallecano x Barcelona – Domingo, 21/08 às 17h – Campeonato Espanhol

Barcelona x Manchester City – Quarta-feira, 24/08 às 16h30 – Amistoso

RAYO VALLECANO:

Espanyol x Rayo Vallecano – Sexta-feira, 19/08 às 15h – Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Mallorca – Sábado, 27/08 às 14h30 – Campeonato Espanhol

