Quanto Neymar ganha por dia no PSG em 2022?

Considerado um dos melhores jogadores do mundo por torcedores, com habilidades que lhe rendem comparações com Pelé, Neymar é peça chave no elenco do PSG. Vestindo a camisa desde 2018, quando deixou o Barcelona, o atacante possui também um dos maiores salários do futebol na atualidade. Mas quanto Neymar ganha por dia no PSG? e por mês? Confira os valores atribuídos ao atleta.

Quanto Neymar ganha por dia no PSG?

O brasileiro Neymar ganha, aproximadamente, R$ 700 mil por dia, ou seja, em dois dias de trabalho o craque consegue embolsar R$ 1,4 milhão. O jornal espanhol Marca estima que, por ano, o salário de Neymar completo chegue a 71 milhões de euros (mais de R$ 360 milhões).

Esse valor sofreu um aumento significativo depois que o brasileiro assinou a renovação do contrato em maio de 2021 com o PSG, além de bônus e cláusulas. Aliás, um dos trechos do acordo com o clube francês pede para o jogador ser simpático com torcedores, não falar sobre a diretoria e não criticar publicamente as escolhas do técnico ou até mesmo da comissão. Se cumprir as orientações, ele ganha um extra de R$ 3,3 milhões por mês.

Quanto ganha Neymar por mês?

Por mês, Neymar fatura o total de € 4,08 milhões, o equivalente a 22 milhões de reais na cotação de maio em 2022, de acordo com informações do jornal francês L’Equipe.

Em maio de 2021, ao assinar a renovação de seu contrato com o PSG até 2025, o craque consequentemente ganhou um aumento generoso em seu salário, além do bônus de R$ 313 milhões e as cláusulas de desempenho e até mesmo para simpatia.

Na lista divulgada pelo jornal francês, Neymar está na frente de jogadores como Messi e Mbappé, outros craques do clube.

Patrocinadores e ganhos de Neymar

O valor que Neymar embolsa todos os dias, meses e por ano vai muito além do salário que ele recebe pelo Paris Saint-Germain.

Em 2022, foi colocado na lista dos atletas mais bem pagos do mundo pela Forbes, revista americana de negócios e economia. Segundo a revista, os ganhos totais do atleta foram de US$ 95 milhões, o mesmo que R$467 milhões. Em campo, o valor foi de R$344 milhões e, fora de campo, embolsou o total de R$122 milhões, na cotação de maio.

Entre os patrocinadores, sua lista traz Qatar Airways, Poker Stars, Red Bull, Epic Games, Triller eFlutter Entertainment.

Outra fator importante aconteceu quando Neymar decidiu trocar a Nike pela Puma em setembro de 2020. O valor, segundo a revista Veja, girou em torno de 25 milhões de euros. Além disso, nas redes sociais, Neymar pede o valor de R$2,7 milhões para fazer uma propaganda nas redes sociais.

Confira os valores recebidos por Neymar em 2022, de acordo com a Forbes.

Ganhos totais – R$ 467 milhões

Ganhos em campo – R$ 344 milhões

Ganhos fora do campo – R$ 122 milhões

Confira a propaganda da Puma com Neymar, lançada em janeiro de 2021.