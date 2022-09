Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje (30/9)

Depois da longa pausa para a data FIFA, o Campeonato Alemão está de volta! O atual campeão Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, 30 de setembro, pela oitava rodada às 15h30 (Horário de Brasília), na Allianz Arena. Quer saber onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje de graça? Confira as informações no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje de graça

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão gratuita para todo o público.

A partida do Campeonato Alemão nesta sexta-feira não vai passar na televisão. No entanto, o torcedor pode curtir o duelo entre Bayern e Bayer pelo serviço de streaming do OneFootball, disponível para todo território nacional de graça.

É isso mesmo torcedor, você só precisa baixar o aplicativo do OneFootball no celular (Android ou iOS), ou se preferir acessar no site www.onefootball.com. Não precisa fazer cadastro, basta procurar por Bundesliga e depois assistir ao vivo por onde e como quiser.

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Arena

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje: OneFootball

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: como estão para o jogo de hoje?

Sem vencer uma partida por quatro rodadas, o desempenho do campeão Bayern de Munique já preocupa o torcedor no Campeonato Alemão. Em 5º lugar com 12 pontos, o elenco contabiliza três vitórias, três empates e uma derrota até aqui, mas se vencer a partida desta sexta-feira pula para a vice-liderança, para desbancar o rival Borussia Dortmund.

Sem Lewandowski, a equipe bávara tenta dar a volta por cima enquanto Sadio Mané substituiu o polonês muito bem.

Quem está fora: Hernandez e Sarr.

Se o Bayern de Munique vencer: Assume a vice-liderança.

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala; Mané.

Do outro lado, o Leverkusen ocupa a 15ª posição com 5 pontos, empatado com o Stuttgart, primeiro colocado na zona de rebaixamento da Bundesliga. Com a soma de uma vitória, dois empates e quatro derrotas, o Leão de Leverkusen precisa levar os três pontos para casa se quiser permanecer na elite e buscar a parte de cima da classificação.

Quem está fora: Adli, Bellarabi, Lunev, Palacios e Wirtz.

Se o Bayer Leverkusen vencer: Vai para a 12ª posição e desbanca o RB Leipzig.

Escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba, Hincapie; Andrich, Demirbay, Frimpong, Hudson-Odoi; Diaby e Schick.

Último jogo de Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Em toda a história do futebol alemão, Bayern e Bayer Leverkusen se enfrentaram em 95 oportunidades, com vantagem para o elenco de Munique com 59 triunfos, dezessete empates e 19 vitórias ao Leverkusen, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Bayern também tem a vantagem com 195 gols diante de 114 para os adversários. Todos os confrontos foram disputados entre Campeonato Alemão e Copa da Alemanha.

O último jogo entre as equipes aconteceu em 5 de março de 2022, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão com o placar de 1 x 1, apenas um ponto para cada.

Confira no vídeo como foi o último encontro dos times.



