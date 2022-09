Conheça os novos lanches da Copa do McDonald’s 2022?

Com a participação de Tite, rede de fast food anunciou todos os lanches especiais para a Copa do Mundo do Catar

Não dá para ter Copa do Mundo sem os famosos lanches especiais do McDonald’s e em 2022 não poderia ser diferente. A rede mundial de restaurantes de fast food apresentou o cardápio completo nesta quinta-feira, 29 de setembro, com todos os novos lanches da Copa do McDonald’s 2022.

Saiba qual é o sabor do Brasil e quais serão os dias de cada um deles entre as semanas.

Quais são os novos lanches da Copa do McDonald’s 2022?

Com participação do técnico Tite, da Seleção Brasileira, a rede de fast food McDonald’s anunciou todos os oito lanches especiais em homenagem a Copa do Mundo do Catar, além de um novo sabor de sorvete para o Brasil.

Em cada vídeo divulgado nas redes sociais, Tite anunciou um sabor para um país que vai participar do Mundial da FIFA. Além do Brasil, também estão no cardápio as seleções do Catar, México, França, Alemanha, Espanha, Argentina e Estados Unidos.

O McBrasil estará disponível todos os dias, além da sobremesa, novidade da edição também ser vendida todos os dias em todo o país. Mas quais são os lanches da Copa do McDonald’s 2022? Confira o calendário completo para o grande baile de futebol.

McBrasil

O Brasil não poderia ficar de fora no calendário de lanches especiais para a Copa do Mundo. A especiaria ficará disponível todos os dias. O lanche tem hambúrguer, empanado de queijo, molho temperado e bacon.

A novidade é que o Brasil também terá uma nova sobremesa para chamar de sua. Além do McBrasil, o sorvete McFlurryBrasil com farofa crocante de amendoim e calda de banana estará disponível todos os dias.

Confira o vídeo do anúncio.

O Tite trouxe as novidades sobre o McBrasil e McFlurry Brasil. Confere aí! 🍔🍦🇧🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/t7ORFj94JF — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022



McCatar

Outra novidade no cardápio desta edição é o McCatar. O lanche tem hambúrguer, molho árabe, cebola crispy e queijo sabor emental e será vendido sempre na segunda-feira.

O Catar é a grande estreia do McDonald’s. Pela primeira vez, o país será vendido no formato de lanches para todo o público que adora se deliciar com os lanches da Copa. Em anúncio, o técnico Tite garantiu que esta será a grande revelação do cardáio.

Confira o anúncio.

O país sede também veio esse ano. E o Tite já convocou, hein? 🍔🇶🇦 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/tN5ogUXG3g — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

McMéxico

O lanche em homenagem ao México vai ficar na boca de todos os torcedores. Isso porque o aperitivo tem hambúrguer, carne 100% peito de frango crocante e maionese sabor pimenta jalapeño, especiaria da culinária mexicana.

O McMéxico será vendido às terças-feiras. O técnico Tite garante que a combinação está entrosadíssima.

Confira o anúncio do lanche mexicano.

O McMéxico também tá na lista dos convocados pelo Tite. Olha como ele vem. Diz aí, já bateu a fome de Méqui? 🍔🇲🇽 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/OdyNgHuXYo — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

McFrança

Você já tem o seu lanche para a quarta-feira: trata-se do McFrança! A atual campeã do mundo recebeu um lanche muito especial para esta edição da Copa do Mundo. No prato, tem hambúrguer, molho sabor queijo brie, cebola crispy e bacon.

Quando sentir vontade de experimentar, vá até a rede de fast food do McDonal’ds sempre na quarta-feira. O preço ainda não foi divulgado.

Veja o anúncio de Tite.

O Tite convocou o McFrança e vou falar: esse sabor promete, viu? Já anota na agenda pra provar essa novidade 🍔🇫🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/e9SQ7BpjXM — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

McAlemanha

Toda quinta-feira você terá um encontro marcado no McDonald’s com o McAlemanha. Esqueça o fatídico 7 x 1 na Copa de 2014 e renda-se aos sabores alemães do lanche para esta edição.

Hambúrguer, salame com borda de pimenta, mostarda e queijo sabor emental, tradicional para relembrar as origens alemãs.

Veja o anúncio de Tite.

Lá vem mais uma vez os alemães, mas o Tite já sabe como eles tão escalados. Marca o @ que vai provar essa novidade com você. 🍔🇩🇪 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/PRNXS3irs4 — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

McEspanha

Início de fim de semana, quando o torcedor já não aguenta mais esperar para festejar e só quer saber de “sextou”. É por isso que o McDonald’s disponibilizou para a sexta-feira o McEspanha. O lanche traz o hambúrguer, copa fatiada e queijo sabor emental para os curiosos se deliciarem.

Os preços não foram divulgados pela rede de fast food.

Confira o anúncio de Tite sobre o McEspanha.

Olha aí: o Tite já trouxe informações sobre o McEspanha. Se liga. 🍔🇪🇸 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/jgfNy7ygLl — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

McArgentina

Os queridos hermanos não poderiam ficar fora do cardápio. Tradicional no cardápio, será o lanche especial para todos os sábados no McDonald’s entre outubro até a Copa do Mundo.

Pão brioche, hambúrguer, maionese sabor chimichurri e bacon estão no McArgentina para fazer toda a diferença no gosto do torcedor.

Confira o anúncio de Tite.

Rivalidade é só em campo. No cardápio do Méqui a história é outra. O Tite também convocou o McArgentina. E aí, bora experimentar? 🍔🇦🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/CaBugGgv9X — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

McEUA

Para fechar com chave de ouro a semana, o McEUA ou Estados Unidos vai ser o lanche da Copa do Mundo no domingo. Por isso, você só pode comprar ele no fim da semana.

O sabor dos Estados Unidos traz carne 100% peito de frango, cebola crispy, picles e molho sabor barbecue, com o delicioso gosto americano.

Com as palavras do técnico Tite, esse lanche ‘vai longe’ no apetite dos brasileiros.

Confira o anúncio de Tite sobre o McEUA.

O McEUA foi convocado e o Tite já disse como ele vem. Marca aí aquele amigo que vai gostar dessa Seleção! 🍔🇺🇸 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/p70FvyjuqG — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Quando os lanches da Copa do McDonald’s estarão disponíveis?

Os lanches temáticos para a Copa do Mundo estarão disponíveis a partir do dia 3 de outubro, em todas as unidades do restaurante McDonald’s de todo o Brasil.

No entanto, os preços de cada um deles não foram divulgados pela rede de fast food, por isso o torcedor só vai poder descobrir assim que se dirigir até a loja. Pelo site oficial, dá para saber qual é o calendário completo e a programação dos lanches.

Além disso, a rede de lanches garantiu que não terá McItália este ano, já que a seleção está fora da Copa.

Quando vai começar a Copa do Mundo do Catar 2022?

O jogo de estreia da Copa do Mundo no Catar está marcado para 20 de novembro, entre Catar e Equador, às 13h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium, em Al Khor. O confronto é válido pela primeira rodada do grupo A na competição.

Além do confronto, a cerimônia de abertura também será realizada para o público presente no estádio e aos milhões de telespectadores espelhados pelo globo.

Serão trinta e duas equipes na disputa pelo tão sonhado título da Copa. Elas foram divididas em oito grupos de quatro cada, onde somente os dois primeiros avançam até as oitavas de final. A primeira fase é realizada em pontos corridos, enquanto a partir das oitavas o mata-mata tem início no torneio da FIFA.

A final da Copa do Mundo do Catar está agendada para 18 de dezembro, no Lusail Stadium.

