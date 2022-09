Alguns casais trocarão alianças no último capítulo da novela.

Como todo bom novelão, Pantanal terminará com uma série de casamentos para selar o final de feliz de alguns casais da trama. Os casamentos novela Pantanal estão previstos para o último capítulo da trama, assim como na versão original, e a Globo já liberou algumas imagens da festança. Para os fãs da novela de 1990, algumas surpresas estão reservadas, como a aparição de atores do elenco original.

Final terá 4 casamentos novela Pantanal

O site oficial da Rede Globo, o Gshow, confirmou três casamentos novela Pantanal que serão exibidos no desfecho da novela. A festa será uma só para todos e quem vai subir ao altar serão os casais: Filó e José Leôncio, Tadeu e Zefa e José Lucas e Irma.

Porém, o final feliz não será para todas as duplas, já que um dos noivos vai falecer no dia seguinte ao casório, deixando a recém-casada viúva.

Filó e Zé Leôncio

O casal que não terá final feliz será Filó e o rei do gado. Os personagens de Dira Paes e Marcos Palmeira vão comemorar a oficialização da união após tantos anos juntos, mas o pecuarista sofrerá um infarto fulminante após a noite de núpcias e morrerá.

Nos capítulos da reta final de Pantanal, Zé Leôncio recebeu a notícia de seu médico que sua saúde era preocupante, no entanto, ele ignorou os pedidos de novos exames. Sem se cuidar, ele se arrepende após começar a sentir dores fortes no peito depois dos casamentos novela Pantanal.

Na versão de 1990, sozinho na sala da fazenda, ele diz que vai ao médico assim que Joventino acordar, mas é tarde demais. Ele logo morre e seu corpo é encontrado por Filó, que acorda a todos da casa com gritos desesperados.

Zefa e Tadeu

Depois de muito vai e vem, Zefa e Tadeu terão um final feliz e também farão parte dos casamentos novela Pantanal. O rapaz vai demorar para subir ao altar, pois continuará com as reclamações sobre ter que oficializar seu relacionamento.

Ao ver Zefa vestida de noiva, ele acabará cedendo. Nas cenas de 1990, Zefa conta para o amado a caminho do altar que está a espera de um filho dele, o que o deixa muito feliz.

Irma e José Lucas

Depois da partida de Trindade, Irma se aproximou de Zé Lucas. Os dois se apaixonaram e deram início a um romance. No final da novela, a dupla também subirá ao altar. Eles se casarão e trocarão juras de amor.

Como Trindade não retorna, o filho de Irma é criado por Zé Lucas, que assume o papel de pai. Além disso, o personagem conquista o sonho de entrar para a política e se torna vereador.

Em 1990, Guta e Marcelo também se casaram

Na versão da Manchete, Guta e Marcelo também subiram ao altar no final do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. Por enquanto a TV Globo não confirmou se a dupla também trocará alianças nos casamentos novela Pantanal de 2022. O portal oficial da emissora mostrou que o casal comparecerá à cerimônia na fazenda de Zé Leôncio, mas tem mantido em segredo o destino dos dois.

Em 1990, a dupla foi ao casamento de Zé Leôncio como convidados, mas foram chamados pelo padre no altar e por isso também acabaram se casando. O momento foi combinado por Zuleica, que pediu para o religioso selar a união de seu filho e a nora. Apesar da surpresa com a proposta, os dois aceitaram e se tornaram marido e mulher.

Atores da versão original aparecerão em casamento

Uma surpresa que a Globo reserva para os fãs do folhetim nos casamentos novela Pantanal é a aparição especial de atores da versão original. Por enquanto, foram reveladas as presenças de Cristiana Oliveira, a Juma, Ingra Lyberato, que foi a Madeleine da primeira versão, Giovanna Gold, que interpretou Zefa, e também Sérgio Reis, que viveu Tibério.

Não foi informado se todos os atores farão apenas figuração nas cenas da cerimônia ou se terão alguma fala. Pantanal exibirá o último capítulo no dia 7 de outubro, sexta-feira, e reprisará seus momentos finais no dia seguinte, sábado (8).

