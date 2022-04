Confira onde assistir ao jogo do Bayern hoje. Foto: Reprodução / FC Bayern Munich @FCBayern

Atual líder com vantagem no Campeonato Alemão, Bayern entra em campo neste sábado, 9 de abril

Onde assistir jogo do Bayern de Munique x Augsburg de graça (09/04)

Bayern de Munique e Augsburg entram em campo neste sábado, a partir das 103h0 (Horário de Brasília), pela 29 ª rodada do Campeonato Alemaõ de 2022, na Allianz Arena, em Munique. Saiba os detalhes e descubra onde vai passar o jogo do Bayern de Munique ao vivo hoje.

O time do Bayern perdeu para o Villarreal pela Champions, enquanto o Augsburg venceu o Mainz.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser no streaming OneFootball, a partir das 10h30, pelo horário de Brasília.

O jogo deste sábado, pelo Campeonato Alemão, não tem transmissão na TV. Por isso, a única maneira de acompanhar ao vivo é através do streaming.

Por isso, a solução aos torcedores é o OneFootball, serviço de streaming gratuito. A plataforma pode ser encontrada no site (www.onefootball.com) ou aplicativo para Android e iOS de graça. Basta baixar e assistir o jogo.

Informações de onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

Onde assistir: OneFootball

+ Supercopa da Alemanha: quem são os maiores vencedores do torneio

Provável escalação do Bayern de Munique x Augsburg

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Upamecano, Süle, Richards, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane e Lewandowski

Escalação do Augsburg: Gikiewicz, Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago, Caligiuri, Maier, Dorsch, Vargas, Hahn e Niederlechner

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern entra em campo neste sábado buscando aumentar a vantagem que possui aos demais concorrentes para se isolar na ponta da tabela. Com 66 pontos, contabiliza seis de vantagem diante do Dortmund, que venceu na rodada. Durante a semana, o time bávaro perdeu para o Villarreal na Champions.

Enquanto isso, o Augsburg vem na décima terceira posição do Campeonato Alemão com 32 pontos, ou seja, contabiliza oito vitórias, doze jogos perdidos e também oito empates. Por isso, tem como principal meta na temporada se afastar da zona de rebaixamento para continuar por mais um ano na elite.

Bayern de Munique x Augsburg últimos jogos

19/11/2021 – Augsburg 2 x 1 Bayern de Munique – Campeonato Alemão

22/05/2021 – Bayern de Munique 5 x 2 Augsburg – Campeonato Alemão

20/01/2021 – Augsburg 0 x 1 Bayern de Munique – Campeonato Alemão

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

