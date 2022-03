Onde assistir jogo do Borussia Dortmund de graça e horário (16/03)

Mainz e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (16/03), a partir das 14h30, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, na MEWA Arena, na Alemanha. Então, saiba onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo e de graça.

O jogo foi remarcado para esta quarta após o surto de casos de Covid-19 no elenco do Mainz. No último fim de semana, o elenco novamente ficou sem jogar, enquanto o alvinegro venceu o Arminia.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje?

A partida entre Mainz e Borussia Dortmund tem transmissão ao vivo do serviço de streaming OneFootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo através do smartphone ou tablets.

Como estão as equipes na temporada?

O Mainz não joga por mais de duas semanas após um grave surto de Covid-19 atingir o seu plantel de jogadores, desde reservas até os titulares. Por isso, espera retornar nesta quarta-feira com todo o gás necessário para garantir a vitória na rodada. Em décimo com 34 pontos, coleciona dez vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund vem de vitória em cima do Arminia pela última rodada do Campeonato Alemão, aparecendo em segundo lugar com 53 pontos. Em toda a temporada, o grupo amarelo coleciona dezessete vitórias, dois empates e seis derrotas, isto é, tem apenas sete pontos a menos do que o Bayern, atual líder, buscando de todas as maneiras tomar a ponta da tabela do seu grande rival do futebol alemão.

Possíveis escalações de Mainz x Borussia Dortmund

Dahmen e St. Juste estão lesionados para o jogo de hoje, enquanto Hack e Kohr estão suspensos.

Provável Mainz: Zentner; Tauer, Bell, Niakhate; Widmer, Barreiro, Stach, Martin; Lee, Onisiwo e Burkardt

Do outro lado, Marco Rose não poderá contar com Meunier, Morey, Moukoko, Schmelzer e Zagadou, lesionados.

Provável Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Can, Pongracic, Schulz; Dahoud, Bellingham, Wolf, Brandt, Malen; Erling Haaland

Último jogo Mainz x Borussia Dortmund

