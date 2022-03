Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje de graça (13/03/2022)

O Borussia Dortmund enfrenta o Arminia neste domingo, pela vigésima sexta rodada do Campeonato Alemão. Com início às 13h30, no Signal Iduna Park, a transmissão fica por conta do OneFootball. A seguir, confira os detalhes de onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje

O jogo do Borussia Dortmund x Arminia hoje vai passar no streaming OneFootball, a partir das 13h30, horário de Brasília.

A plataforma do OneFootball está disponível para todo o Brasil de graça através do site (www.onefootball.com) e também no aplicativo, tanto para Android como iOS.

Informações do jogo

Data: 12/03/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park

Onde assistir jogo de hoje: OneFootball

Veja como foi o último jogo do Borussia Dortmund x Arminia.

Escalação de Borussia Dortmund e Arminia

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Can, Pongracic, Schulz; Dahoud, Witsel, Bellingham; Brandt, Malen, Hazard

Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Andrade, Bello; Kunze, Vasiliadis, Okugawa, Schöpf, Krüger; Serra

O Borussia Dortmund continua em sua incansável busca pela liderança do Campeonato Alemão. Depois ficar sem jogar na rodada passada, o elenco amarelo tem a oportunidade de jogar em casa com a força de sua torcida diante de um grande oponente na temporada. Em segundo lugar, coleciona 50 pontos, nove a menos que o líder Bayern, tendo dezesseis vitórias, dois empates e seis derrotas.

Enquanto isso, o Arminia vem em décima quinta posição com 25 pontos, ou seja, coleciona cinco vitórias, dez empates e dez derrotas em toda a competição alemã. Agora, depois de perder para o Augsburg na rodada passada, o clube tem a oportunidade de buscar a redenção neste domingo para se afastar da zona de rebaixamento.

Últimos jogos Borussia Dortmund x Arminia

23/10/2021 – Arminia 1 x 3 Borussia – Campeonato Alemão

27/02/2021 – Borussia 3 x 0 Arminia – Campeonato Alemão

31/10/2020 – Arminia 0 x 2 Borussia – Campeonato Alemão

16/05/2009 – Borussia 6 x 0 Arminia – Campeonato Alemão

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Bundesliga.