Qual o horário do jogo do Botafogo hoje? Saiba onde vai passar (13/03)

Qual é o horário do jogo do Botafogo hoje contra o Audax? Equipe joga neste domingo, pela última rodada do Campeonato Carioca em 2022, a partir das 16h, no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito. Confira as principais informações sobre o jogo.

Horário do jogo do Botafogo hoje

O jogo do Botafogo hoje vai começar às 16h, horário de Brasília. A transmissão vai acontecer no pay-per-view Cariocão Play, disponível para assinatura no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por valores R$ 27,90 e R$49,90.

Informações do jogo Audax x Botafogo hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito

Onde assistir jogo de hoje: Cariocão Play

Confira como foi o último jogo do Botafogo.

Escalação de Audax x Botafogo

Audax: Max; Lucas Mota, Cassius, Thomás, João Victor; Romarinho, Fernando, Hugo Sanches; Carlinhos, Fidel, Grafite

Botafogo: Gatito; Jonathan, Carli, Kanu, Borges; Barreto, Kayque, Rikelmi; Luiz Fernando, Raí, Matheus Nascimento

O Audax aparece em nono lugar no Campeonato Carioca com 10 pontos, ou seja, ainda briga por uma vaga na Taça Rio para quem sabe disputar a grande final pelo título de uma das competições no ano. Em toda a temporada, o grupo coleciona três vitórias, um empate e seis derrotas em campo.

Enquanto isso, o Botafogo vem em terceiro lugar com 19 pontos, ou seja, já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. O grupo entra em campo neste domingo somente para cumprir tabela e principalmente para melhorar o seu saldo, contabilizando no momento seis triunfos, um empate e três jogos perdidos.

Audax x Botafogo palpites

Mesmo já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo ainda é o favorito no confronto deste domingo. No entanto, é provável que o time não seja 100% completo, o que pode facilitar para os visitantes.

Do outro lado, o Audax luta para continuar na primeira divisão e consequentemente garantir uma vaga na disputa da Taça Rio.

