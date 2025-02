Onde assistir jogo do Brasil e Argentina Sub-20 hoje (13/2)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, para enfrentar a Argentina pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano. O jogo do Brasil sub 20 hoje vai ser no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, a partir das 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo.

Onde vai passar Brasil e Argentina sub-20 hoje?

O canal SporTV vai transmitir o jogo do Brasil sub 20 hoje, 13, para todos os estados do país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo do Mundial.

A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem é cliente também pode assistir no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

Horário: 22h (Horário de Brasília)

Local: Venezuela

Onde assistir jogo do Brasil sub 20 hoje: SporTV

Como funciona o hexagonal final?

Seis equipes jogam o hexagonal final no Campeonato Sul-Americano na categoria do futebol. Esta é a última fase da competição, aquela que vai definir quem será o grande campeão da temporada.

Serão cinco rodadas em pontos corridos, onde no formato de classificação por pontos o primeiro colocado que mais pontuar será declarado o campeão sul-americano sub 20.

Além disso, os quatro primeiros garantem vaga para o Campeonato Mundial da categoria.

1 Colômbia

2 Argentina

3 Brasil

4 Chile

5 Uruguai

6 Paraguai

