Saiba onde vai passar o jogo do Brasil hoje. Foto: Reprodução / Pietro Carpi / CBF

Equipes se enfrentam em jogo amistoso nesta terça-feira, 29 de março, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Brasil x Vitória sub-20 ao vivo e horário hoje 29/03

Brasil e Vitória entram em campo nesta terça-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), para disputar o jogo amistoso preparatório, no Estádio Barradão, em Salvador. Conheça os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo do Brasil Sub-20 ao hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Brasil sub-20 hoje

O jogo do Brasil e Vitória hoje vai ser transmitido no SporTV, TVE Bahia e a partir das 16h, no horário de Brasília.

O canal da TV Educativa da Bahia vai transmitir ao vivo o amistoso desta terça-feira de graça para todo o estado da Bahia, desde o interior até a capital. Basta sintonizar e acompanhar todos os lances.

Já o SporTV só está disponível para assinantes de operadoras por assinatura, ou seja, é necessário pagar para ter o acesso do canal. Outra opção, entretanto, é assistir online pelo GloboPlay, também para assinantes.

Escalação de Brasil x Vitória

Provável Brasil: Mycael, Lucas Kawan, Robert, Weverton, Patryck, Andrey, Alexsander, Matheus França, Giovani, Marcos Leonardo e Matheus Martins



Provável Vitória:

O jogo amistoso desta terça-feira encerra o período de preparação do time sub-20 do Brasil nesta temporada. A seleção já disputou outras duas partidas na Bahia, vencendo o Canaã por 1 a 0 e, depois, o Bahia na goleada por 5 a 0 no Estádio Barradão.

A preparação é para o Torneio Sul-Americano da Conmebol 2023, classificatório para a Copa do Mundo FIFA da categoria de base. Os portões do Estádio Barradão estarão abertos para o público, onde a entrada é um quilo de alimento, realizando a troca nos portões da arena.

O que é o Torneio Sul-Americano da Conmebol?

O torneio sul-americano reúne as principais seleções nacionais da categoria com jogadores de até 20 anos.

O Brasil já está classificado para 2023, cotado como um dos favoritos ao título. Além disso, a equipe é a maior vencedora da competição, tendo 11 troféus e 7 vices em sua história. O Peru vai ser a sede da competição.

