Onde assistir jogo do Ceará x Independiente e horário hoje (05/04)

Nesta terça-feira, Ceará e Independiente disputam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Copa Sul-Americana de 2022, na Arena Castelão, em Fortaleza. Confira a seguir as informações de onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo.

Estão no grupo G as equipes de General Caballero, Ceará, Independiente e Deportivo La Guaira.

Data, horário e local do jogo de hoje

Ceará x Independiente tem início a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril de 2022, durante a primeira rodada da fase de grupos na Libertadores.

O duelo será jogado na Arena Castelão, em Fortaleza, no estado do Ceará. O espaço pode receber até 63 mil torcedores, desde os anfitriões até visitantes juntos. No fim de semana, foi palco da grande final entre Fortaleza e Sport na Copa do Nordeste.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Brasil

Onde assistir jogo do Ceará hoje na Sul-Americana 2022

O jogo entre Ceará e Independiente hoje vai ser transmitido ao vivo no canal CONMEBOL TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol TV, da entidade de futebol, é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento

Provável escalação de Ceará x Independiente

Escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis, Rodrigo Lindoso, Richard, Fernando Sobral, Lima, Vina e Mendoza

Escalação do Independiente: Sosa, Asis, Barreto, Insaurralde, Rodríguez, Romero, Soñora, Blanco, Togni, Roa e Benegas

Depois de ser eliminado nas quartas de final pelo CRB na Copa do Nordeste, o Ceará volta a jogar nesta terça-feira uma partida importante. Pela temporada, a equipe dará o pontapé inicial na Copa Sul-Americana, onde pertence ao grupo G com outras três grandes equipes. Por isso, precisa aproveitar o fator casa para vencer e disparar na frente.

Enquanto isso, o Independiente é o grande favorito, junto ao brasileiro, para brigar pela vaga única até as oitavas de final da competição. Dessa maneira, é esperado que os visitantes mantenham a escalação titular para brigar pelos três pontos seja como for. Por fim, está em segundo lugar no grupo B do Campeonato Argentino com 15 pontos.

Ceará x Independiente último jogo

Em nenhuma vez as equipes de Ceará e Independiente se enfrentaram dentro dos gramados, seja pela Libertadores, Copa Sul-Americana ou até mesmo amistosos.

Isso quer dizer que a partida desta terça-feira é a primeira vez em que os elencos estarão cara a cara.

De um lado, o Ceará vem de derrota para o CRB na Copa do Nordeste, nas quartas de final. Já o Independiente venceu o Club Atlético Barracas Central.

Assista no vídeo a seguir os momentos do último jogo do Ceará.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes