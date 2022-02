Onde assistir jogo do Figueirense x Avaí hoje: horário no sábado (26/02)

O Figueirense recebe o Avaí em clássico do futebol catarinense neste sábado, 26/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Catarinense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Onde assistir o jogo do Figueirense x Avaí hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

O jogo do Figueirense e Avaí hoje vai ser transmitido no canal Globo (Santa Catarina) de graça e no pay-per-view TV NSports, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A Globo vai transmitir a partida para todo o estado de Santa Catarina de graça, enquanto a plataforma do TV NSports pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47 no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Data: 26/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Transmissão: Globo e TV NSports

Como estão as equipes na temporada?

O time do Figueirense aparece em sexta posição no Campeonato Catarinense com o total de 11 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou duas e perdeu quatro na competição até o momento. Por isso, escalando os melhores jogadores, espera garantir o resultado positivo no clássico deste sábado.

Enquanto isso, o Avaí entra em campo depois de empatar com o URT na Copa do Brasil e mesmo assim garantir a classificação até a próxima fase. Já no Catarinense o time não vem muito bem, ocupando a décima posição com 9 pontos, ou seja, pode chegar na zona de rebaixamento se não ganhar o jogo deste sábado.

Escalação de Figueirense e Avaí

Figueirense: Rodolfo; Muriel, Luis Fernando, Maurício, Zé Mário; Clayton, Oberdan, Jhon Cley; Luís Gustavo, Andrew, Gustavo Henrique.

Avaí: Douglas; Matheus, Alemão, Arthur, Cortez; Jean Cléber, Bruno Silva, Muriqui; Morato, Rômulo, Copete.

Confira o último jogo do Figueirense x Avaí.

