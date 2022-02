Jogo do Juazeirense x Bahia hoje ao vivo: onde assistir e horário (27/02)

O Juazeirense recebe o Bahia neste domingo, 27/02, a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo o torcedor confere logo abaixo.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do futebol.

Jogo do Bahia hoje ao vivo onde assistir

O jogo do Juazeirense e Bahia hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai passar no canal TV Educativa (Bahia) e no Youtube a partir das 18h no horário de Brasília.

Informações do jogo do Bahia hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Transmissão: TV Educativa (Bahia) e Youtube

Além de passar na TV Educativa em todo o estado da Bahia de graça, a partida no Campeonato Baiano terá retransmissão do canal da emissora no Youtube, disponível também gratuitamente, para os internautas.

Últimos resultados de Juazeirense x Bahia

21/02/2021 – Bahia 1 x 2 Juazeirense – Campeonato Baiano

22/02/2020 – Juazeirense 1 x 1 Bahia – Campeonato Baiano

23/01/2019 – Baiha 7 x 1 Juazeirense – Campeonato Baiano

25/03/2018 – Bahia 3 x 0 Juazeirense – Campeonato Baiano

Escalação de Juazeirense x Bahia

O time do Juazeirense entra em campo neste domingo depois de empatar com o Doce Mel no meio da semana pelo Campeonato Baiano. Agora, ocupando a nona posição com 3 pontos, tem como principal objetivo vencer a partida e escapar da zona de rebaixamento para não cair até a segunda divisão.

Juazeirense: Rodrigo; Matheus Reis, Wendel, Thalison, Rodrigo Ramos; Waguinho, Clébson, Guilherme; Elias, Brandão, Willian Silva

Enquanto isso, o Bahia venceu o Sampaio Corrêa na última quinta-feira pela Copa do Brasil, se classificando até a próxima fase. Agora, tem pela frente a etapa no estadual onde aparece em sexto lugar com 6 pontos, ou seja, acumula uma conquista positiva, três empates e uma derrota na temporada.

Bahia: Danilo; Douglas Borel, Henrique, Ignácio, Rezende; Luiz Henrique, Ronaldo, Patrick, Rodallega; Mugni, Marco Antônio

Confira o último jogo do Juazeirense x Bahia.