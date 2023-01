Onde assistir jogo do Liverpool hoje ao vivo na Copa da Inglaterra - 07/01/2023

Neste sábado o Liverpool enfrenta o Wolves pela terceira fase da Copa da Inglaterra. No Estádio Anfield, o jogo do Liverpool hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília) onde quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo.

Transmissão jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star + a partir das 17h (horário de Brasília).

Disponível em diferentes operadoras de TV por assinatura, o canal pago da ESPN vai transmitir o jogo do Liverpool hoje para todos os estados do Brasil.

Também dá para assistir ao duelo da Copa da Inglaterra pela plataforma de streaming, disponível para assinantes tanto no aplicativo do celular como no site.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield

Onde assistir: ESPN e Star +

Como vem as equipes de Liverpool x Wolves hoje?

O Liverpool busca se recuperar depois de perder para o Brentford durante a semana, no Campeonato Inglês. Se quiser se classificar até a próxima fase da Copa da Inglaterra o elenco de Klopp terá que vencer neste sábado. Na Premier League ocupa o sexto lugar com 28 pontos.

Do outro lado, o Wolves também não faz uma temporada satisfatória, dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês em 19º lugar com 14 pontos apenas. Na Copa da Inglaterra, vai buscar dar a volta por cima e quem sabe tentar se garantir com um título ao fim da temporada.

Saiba como foi o último jogo do Liverpool.



Escalações:

O técnico Klopp deve misturar reservas com titulares no jogo deste sábado. Van Dijk, Arthur, Diogo Jota e Luís Díaz seguem machucados.

Escalação do jogo do Liverpool hoje: Kelleher; Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Keita, Elliott; Fábio Carvalho, Gakpo e Chamberlain.

Sasa, Traoré, Pedro Neto e Chiquinho estão lesionados e fora do plantel.

Escalação do jogo do Wolves hoje: José Sá; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Nunes, Neves, Hee-Chan, Moutinho; Traoré e Cunha.

Próximo jogo do Liverpool no Campeonato Inglês

O Liverpool volta a jogar no Campeonato Inglês no próximo sábado, 14 de janeiro de 2023, contra o Brighton.

A partida é válida pela vigésima rodada da competição às 12h (Horário de Brasília) no Falmer Stadium. Os três pontos são necessários para ambas as equipes no momento.

O Brighton ocupa o oitavo lugar da tabela com 27 pontos, enquanto o Liverpool vem na sexta posição com 28, ou seja, apenas um ponto separa os dois na competição.

LEIA TAMBÉM:

Como funciona a Copa do Rei 2023 e como assistir do Brasil?

Quantas fases tem a Copinha 2023 e como funciona o torneio de base