Milan x Empoli: onde assistir ao vivo na TV e horário (12/03)

Milan x Empoli se enfrentam hoje, na vigésima nona rodada do Campeonato Italiano. Começando às 16h45, horário de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza, a transmissão será do canal ESPN ao vivo. Conheça os detalhes de onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Milan x Empoli

O jogo do Milan x Empoli hoje vai ser transmitido, 12 de março de 2022, no canal ESPN e no serviço de streaming Star +, a partir das 16h45, horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo

Data: 12/03/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star+

Últimos jogos Milan x Empoli

22/12/2021 – Empoli 2 x 4 Milan – Campeonato Italiano

22/02/2019 – Milan 3 x 0 Empoli – Campeonato Italiano

Confira como foi o último jogo.

Escalação do jogo do Milan e Empoli hoje

Milan: Maignan; Tomori, Florenzi, Kalulu, Calabria; Kessié, Sandro Tonali, Bennacer, Saelemaekers; Rafa Leão, Giroud

Empoli: Vicario; Rogmanoli, Stojanovic, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Verre, Bajrami, Pinamonti

Ao vencer o Napoli em clássico italiano na última rodada, o Milan tomou a liderança do Campeonato Italiano, contabilizando 60 pontos neste momento, tendo a vantagem em dois pontos. Por isso, o confronto deste sábado será o divisor de águas para o elenco se manter no topo e quem sabe permanecer por mais uma semana como líder do torneio regional.

Enquanto isso, o Empoli vem em décimo terceiro lugar com 32 pontos. O grupo não faz uma boa campanha, já que tem a possibilidade de aparecer na zona de rebaixamento e principalmente por contar com mais de cinco rodadas sem vencer. Por isso, deve colocar em campo neste sábado os melhores jogadores em seu favor e quem sabe assim levar para casa os três pontos.

