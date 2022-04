Onde assistir jogo do Milan x Bologna ao vivo e horário na TV (04/04)

Equipe do Milan precisa da vitória para se manter na liderança do Campeonato Italiano

Milan e Bologna entram em campo nesta segunda-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), para jogar a 31ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira quais são os detalhes e onde assistir jogo do Milan ao vivo.

O Verona vem de empate com o Empoli, enquanto o Genoa venceu o Torino.

Onde assistir o jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo do Milan e Bologna hoje será transmitido ao vivo no ESPN 4 e Star +, a partir das 15h45, horário de Brasília.

O canal da ESPN 4 vai passar o jogo do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022, ao vivo para todos os estados do Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o serviço de streaming Star +, da Rede Disney, também transmite o jogo. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Provável escalação de Milan x Bologna

Escalação do Milan: Maignan, Tomori, Hernandez, Kalulu, Calabria, Tonali, Bennacer, Rafa Leão, Kessié, Junior Messias e Giroud

Escalação do Bologna: Skorupski, Medel, Theate, Soumaoro, Hickey, Schouten, Svanberg, Djiks, Orsolini, Soriano e Arnautovic

Líder do Campeonato Italiano, o Milan precisa da vitória nesta segunda-feira se quiser continuar na ponta da competição e garantir vantagem aos demais. Com 66 pontos, está empatado com o Napoli no momento e, por isso, a conquista dos três pontos aliviai os torcedores do time de Milão na temporada.

Enquanto isso, o Bologna vem em décimo segundo lugar com 33 pontos, ou seja, contabiliza nove vitórias, seis empates e catorze derrotas em todo o Campeonato Italiano. Por isso, precisa do resultado em seu favor seja como for no jogo de hoje para retomar o bom desempenho que vinha apresentando nos gramados.

Milan x Bologna último jogo

23/10/2021 – Bologna 2 x 4 Milan – Campeonato Italiano

30/01/2021 – Bologna 1 x 2 Milan – Campeonato Italiano

21/09/2020 – Milan 2 x 0 Bologna – Campeonato Italiano

Confira no vídeo a seguir o último jogo entre os times.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.