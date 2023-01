Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Pernambucano nesta segunda-feira ao vivo

Onde assistir jogo do Náutico x Porto ao vivo e horário hoje (30/01)

Em busca da zona de classificação direta até a semifinal, o Náutico recebe o Porto nesta segunda-feira, 30 de janeiro, na briga pelos três pontos no Campeonato Pernambucano. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Náutico hoje vai ser pela sexta rodada no Estádio dos Aflitos, em Recife.

O jogo do Náutico hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol e DAZN.

O árbitro nesta segunda-feira no duelo entre Náutico e Porto vai ser Hugo Figueiredo pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Os assistentes serão Ricardo Nunes e Túlio Caldas, enquanto o quarto árbitro definido foi Washington Henrique.

Onde vai passar jogo do Náutico hoje ao vivo

Sem transmissão em canais da TV aberta, o pay-per-view Nosso Futebol é o novo pacote de canais de futebol criado para receber campeonatos estaduais e competições como a Copa do Nordeste.

Nesta segunda-feira, o jogo do Náutico hoje será exibido ao vivo na plataforma do Nosso Futebol.

O pay-per-view Nosso Futebol é responsável por transmitir os campeonatos de Alagoas, Goiás, Ceará e Pernambucano. Só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO no Brasil.

Cada operadora tem um valor diferente. Na Sky a mensalidade é de R$ 44,90, na Claro pelo valor R$ 19,90 e na DirecTV por R$ 14,90 com o pacote completo dos jogos.

Dá para assistir de qualquer lugar do Brasil.

Como assistir Campeonato Pernambucano online

O DAZN, plataforma de streaming por assinatura, é o responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Pernambucano na temporada. O serviço adquiriu os direitos de imagens da temporada após as negociações avançarem.

Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso à conteúdos esportivos e campeonatos de futebol para assistir no computador através do site (www.dazn.com) pelo navegador. Basta encontrar a programação do dia.

Outra opção é no aplicativo do celular, Android ou iOS, tablet ou smartv, se o aparelho for compatível. Basta acessar a loja de aplicativos na televisão e encontrar o DAZN.

Somente assinantes podem acompanhar o jogo do Náutico hoje online.

Classificação geral

Treze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Pernambucano na temporada.

1 Sport - 13 pontos

2 Retrô - 10 pontos

3 Náutico - 8 pontos

4 Afogados - 7 pontos

5 Porto - 7 pontos

6 Santa Cruz - 7 pontos

7 Íbis - 6 pontos

8 Salgueiro - 6 pontos

9 Maguary - 6 pontos

10 Central - 6 pontos

11 Petrolina - 5 pontos

12 Caruaru - 1 ponto

13 Belo Jardim - 1 ponto

Sexta rodada do Campeonato Pernambucano

Além do jogo do Náutico hoje, outros embates foram disputados na sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

Sábado, 28/01:

Sport 1 x 0 Retrô

Salgueiro 1 x 1 Central

Domingo, 29/01:

Belo Jardim 1 x 2 Petrolina

Íbis 3 x 1 Caruaru

Santa Cruz 1 x 1 Maguary

Segunda-feira, 30/01:

Náutico x Porto - 20h

