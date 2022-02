Onde assistir jogo do Osasuna x Atlético de Madrid hoje e que horas 19/02

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Osasuna neste sábado, 19/02, com a bola rolando a partir das 12h15 (Horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, na cidade de Pamplona. Confira a seguir onde assistir o jogo do Atlético de Madrid hoje.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo

O jogo do Osasuna e Atlético de Madrid hoje vai passar no canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 12h15 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) ou também pelo aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir todo o conteúdo.

Escalação de Osasuna x Atlético de Madrid

O elenco do Osasuna não pode contar com Areso, lesionado.

Do outro lado, De Paul, suspenso, Matheus Cunha e Wass continuam lesionados e em trabalho de recuperação.

Osasuna: Herrera; Manu Sánchez, Cruz, David García, Vidal; Moncayola, Lucas Torró, Brasanac; García, Budimir, Ávila

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Reinildo, Savic, Llorente; Koke, Kondogbia, Lemar, Carrasco; Correa, Suárez

Depois de um começo difícil na temporada, o Atlético de Madrid conseguiu se recuperar pelas última rodadas e agora vem em uma crescente. Já são três rodadas sem perder uma partida, colecionando na nona posição 32 pontos de oito vitórias, oito empates e também oito derrotas.

Do outro lado, o atual campeão espanhol, Atlético de Madrid, se mantém em quinto lugar com 39 pontos. Mesmo entre o G-4 do Campeonato Espanhol, o elenco não está satisfeito e promete brigar pela liderança com o Real Madrid. Ao todo, contabiliza onze vitórias, seis empates e sete derrotas.

Relembre o último jogo entre Osasuna x Atlético de Madrid.

Palpite de Osasuna x Atlético de Madrid

O elenco do Atlético de Madrid é o grande favorito para o jogo deste sábado no Campeonato Espanhol não apenas por ter o melhor elenco entre os dois, mas por apresentar o melhor desempenho na competição.

No entanto, o Osasuna vem apresentando uma melhora nos gramados e, por isso, pode complicar a vida do Atleti cada vez mais no primeiro e segundo tempo, o que promete deixar em atenção os comandados de Diego Simeone.

Jogos do Campeonato Espanhol

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Confira a seguir quais são elas e os horários.

Elche 2 x 1 Rayo Vallecano

Sábado (19/02):

Granada x Villarreal – 09h

Osasunas x Atlético de Madrid – 12h15

Cádiz x Getafe – 14h30

Real Madrid x Alavés – 17h

Domingo (20/02):

Espanyol x Sevilla – 10h

Valencia x Barcelona – 12h15

Betis x Mallorca – 14h30

Athletic Bilbao x Real Sociedad – 17h

Segunda-feira (21/02):

Celta de Vigo x Levante – 17h

