Onde assistir jogo do Remo x Tapajós hoje e horário do Paraense – 10/02

Pela quarta rodada na fase de grupos do Campeonato Paraense, o Remo busca mais a quarta vitória nesta quinta-feira, 10/02, diante do Tapajós a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, em Belém. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo do Remo hoje.

Onde assistir jogo do Remo hoje

A TV Cultura (TV aberta no Pará) e o Youtube (Site de vídeos) vão transmitir para todo o estado do Pará o jogo entre Remo e Tapajós nesta quinta-feira de graça às oito da noite.

O canal da TV Cultura no Youtube vai retransmitir as imagens do jogo de graça para os internautas.

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Não disponível

Local: Estádio Evandro Almeida

TV: TV Cultura (PA)

Online: Youtube

Escalação do Remo e Tapajós

REMO:

Em primeiro lugar no grupo C, o time do Remo contabiliza 7 pontos depois de faturar três triunfos e apenas um empate no Campeonato Paranense nos últimos jogos. Sem nenhuma derrota, o elenco quer se manter 100% positivo para chegar o mais longe possível.

Escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luiz, Daniel Felipe, Marlon, Paulo Henrique; Anderson Uchoa, Pingo, Felipe Gedoz; Brenner, Erick Flores, Bruno Alves

TAPAJÓS:

Do outro lado, o Tapajós não apresenta o mesmo desempenho que o seu adversário nos gramados. Isso porque, na lanterna do grupo B, tem apenas 4 pontos, o que significa uma vitória, um empate e outra derrota na competição até o momento.

Classificação do Campeonato Paraense 2022

Sete rodadas são realizadas no Campeonato Paraense pela fase de grupos com três grupos de quatro cada. Os oito melhores avançam para a próxima fase.

GRUPO B:

1 Tuna Luso – 7 pontos

2 Itupiranga – 6 pontos

3 Bragantino – 6 pontos

4 Tapajós – 4 pontos

GRUPO C:

1 Remo – 7 pontos

2 Caeté – 6 pontos

3 Independente – 5 pontos

4 Castanhal – 4 pontos

Relembre como foi o último jogo do Remo x Tapajós.

