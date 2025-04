Onde assistir jogo do Sporting hoje do Brasil e Portugal ao vivo (3/4)

Tem jogo do Sporting e Rio Ave nesta quinta-feira, 3 de abril de 2025, em duelo de ida da semifinal da Taça de Portugal. A partida começa às 16h15 (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nessa sexta-feira vai ter transmissão ao vivo no Youtube Nsports, a partir das 16h15. É só acessar o canal e acompanhar a partida gratuitamente. Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelos canais RTP e Sport TV.

Ainda para o Brasil, Não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Recomenda-se verificar plataformas de streaming esportivo ou sites de apostas que possuam os direitos de transmissão da Taça de Portugal para acompanhar a partida ao vivo.

Hoje, o Sporting vai escalar Rui Silva, Eduardo Quaresma, Ousmande Diomande, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, Zeno Debast, Morten Hjulmand, Maxi Araújo, Geovany Quenda, Francisco Trincão e Viktor Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Rio Ave tem Cezary Miszta, Marious Vrousai, Jonathan Panzo, Andreas Ndoj, Omar Richards, Demir Tiknaz, Martim Neto, João Graça, André Luiz, Ole Pohlmann e Clayton Silva. Técnico: Petit.

A partida de volta acontece no dia 23 de abril, em Vila do Conde.

