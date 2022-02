Onde assistir jogo do Union Berlin x Borussia Dortmund de graça – 13/02

Equipe do Borussia Dortmund segue na busca pela liderança do Campeonato Alemão

Abrindo a 22ª rodada do Campeonato Alemão neste domingo, 13/02, o Union Berlin recebe o Borussia Dortmund no Stadion An der Alten Försterei, na capital alemã, a partir das 11h30 (Horário de Brasília), em confronto acirrado. Além de saber quais serão as escalações e horários, confira onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo

A BAND (TV aberta) e o OneFootball (Serviço de Streaming) vão transmitir de graça para todo o Brasil o jogo entre Union Berlin e Borussia Dortmund neste domingo a partir das onze e meia da manhã.

A plataforma está disponível através do site e aplicativo de maneira gratuita (www.onefootball.com.br).

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Stadion An der Alten Försterei, em Berlim

TV: BAND

Online: OneFootball

Escalação do Union Berlin x Borussia Dortmund

Mesmo depois de tropeçar na última rodada, o elenco do Union Berlin se mantém em quarto lugar com 34 pontos conquistados ao longo da temporada. Se vencer o jogo deste domingo, diminui a diferença com os primeiros colocados. Para o jogo de hoje, não conta com

Enquanto isso, o Borussia Dortmund se mantém em segundo lugar com 43 pontos, tendo nove pontos a menos do que o Bayern no Campeonato Alemão, ou seja, conta com os tropeços do adversário para diminuir a diferença. Na última rodada, perdeu para o Leverkseun. Por fim, o técnico Marco Rose não terá

Escalação do Union Berlin: Luthe; Baumgartl, Knoche, Heintz; Trimmel, Haraguchi, Prömel, Gießelmann; Becker, Awoniyi, Voglsammer

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Brandt, Dahoud, Bellingham; Reus, Malen, Hazard

