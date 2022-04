Onde assistir Juventus x Inter de Milão hoje: canal e horário (03/04)

Juventus x Inter de Milão Clássico italiano será realizado neste domingo, 3 de abril de 2022, no Campeonato Italiano

Neste domingo, Juventus e Inter de Milão se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, na Juventus Stadium. Confira os detalhes da transmissão e onde assistir ao vivo Juventus x Inter de Milão

hoje.

O time da Juve vem de vitória em cima da Salernitana, enquanto a Inter superou a Fiorentina.

Onde assistir Juventus x Inter de Milão ao vivo

A partida da Juventus e Inter de Milão hoje vai passar no ESPN e Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O canal da ESPN vai transmitir ao vivo o jogo do Campeonato Italiano através de operadoras de TV por assinatura, disponíveis em todos os estados do Brasil

Porém, outra opção para assistir ao vivo é o serviço de streaming Star +, que também transmite o jogo de hoje. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Onde assistir: ESPN e Star +

Que horas vai passar Juventus x Inter de Milão hoje: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

Data: 03/04/2022

Provável escalação de Juventus e Inter de Milão

Escalação do Juventus: Szczesny, Chiellini, De Ligt, Danilo, De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Cuadrado, Vlahovic e Morata

Escalação do Inter de Milão: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Barella, Gosens, Brozovic, Dumfries, Çalhanoglu, Dzeko e Lautaro Martínez

Depois de um início de temporada preocupante, a Juventus conseguiu dar a volta por cima e, hoje, briga na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano. Em quarto lugar com 59 pontos, o grupo vem de cinco rodadas sem perder, contabilizando dezessete vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, a Inter se mantém como forte candidata ao título italiano diante do Milan e Napoli na temporada. Por isso, a vitória no clássico deste domingo é super importante para o elenco de Milão. Em terceiro lugar com 60 pontos, coleciona também dezessete triunfos, nove empates e três derrotas.

Juventus x Inter de Milão último jogo

12/01/2022 – Inter 2 x 1 Juventus – Supercopa da Itália

24/10/2021 – Inter 1 x 1 Juventus – Campeonato Italiano

15/05/2021 – Juventus 3 x 2 Inter – Campeonato Italiano

09/02/2021 – Juventus 0 x 0 Inter – Copa da Itália

Confira o último jogo a seguir no vídeo entre os dois.

