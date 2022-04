Horário da Fórmula 1: GP da Austrália 2022 será de madrugada

A nova temporada da Fórmula 1 começou com todo o gás necessário. A rivalidade entre Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, tomou conta das pistas ao redor do mundo enquanto o heptacampeão Lewis Hamilton tem um início difícil. A próxima prova vai ser o GP da Austrália e por isso confira o horário da Fórmula 1 a seguir.

Qual o horário da Fórmula 1 do GP Austrália

O horário da Fórmula 1 do GP Austrália vai vai fazer o telespectador acordar de madrugada. O Grande Prêmio da Austrália na F1 vai ser transmitido às 2h da manhã, pelo horário de Brasília, no próximo domingo, 10 de abril de 2022, no Circuito de Albert Park, em Vitória.

Esta vai ser a terceira prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Os horários são completamente alternados porque a Austrália está 14 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal. Por isso, no horário local, a corrida será realizada a partir das três da tarde.

Começando em 8 de abril, os dois treinos livres serão realizados à meia noite e 3 horas da manha. No sábado, o terceiro treino livre tem a largada também pela meia noite, enquanto o classificatório segue às 3 horas da manhã.

Por fim, a corrida no domingo vai acontecer a partir das 2 horas da madrugada, no horário de Brasília, em 10 de abril de 2022 no Circuito de Albert Park em Vitória.

Sexta-feira (08/04) – F1 em GP da Austrália

Treino Livre 1 – 00h (BandSports)

Treino Livre 2 – 03h (BandSports)

Sábado (09/04) – F1 em GP da Austrália

Treino Livre 3 – 00h (BandSports)

Treino Classificatório – 03h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (10/04) – F1 em GP da Austrália

Corrida do GP de Abu Dhabi – 02h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

Fórmula 1 em 2022

Até o começo de abril, duas corridas na Fórmula 1 foram realizadas em 2022. Leclerc, da Ferrari, e Verstappen, da Red Bull, foram os vencedores até então.

A temporada 2022 vai contar com 22 provas.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Austrália – 08 a 10 de abril no Circuito de Albert Park

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A Rede Bandeirantes tem a transmissão exclusiva da Fórmula 1 no Brasil. A emissora da TV aberta passa o treino classificatório e a corrida no domingo tanto no canal principal como através de suas afiliadas em todos os estados do Brasil.

Outra opção é o BandSports, canal da própria Band na TV fechada, responsável por transmitir os treinos livres na sexta-feira e também o reprise da prova principal na Fórmula 1 no domingo a noite. Somente assinantes tem acesso ao canal, já que só está disponível em operadoras por assinatura.

Entretanto, o site da Band (www.band.uol.com.br) retransmite ao vivo e de graça a corrida para quem não pode acompanhar pela televisão, assim como o BandPlay, aplicativo para Android e iOS.

Por fim, o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Liberty Media, também aparece entre as opções. O serviço custa R$ 28,90 por mês e oferece cobertura ao vivo e outros benefícios como: acesso às câmeras de bordo dos pilotos e rádios das equipes.

