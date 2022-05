Onde assistir Lazio x Sampdoria ao vivo, horário e escalações (07/05)

Em promessa de grande duelo neste sábado, Lazio e Sampdoria se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Italiano na reta final da temporada. O palco do jogo será o Estádio Olímpico de Roma, na Itália, e para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Lazio x Sampdoria ao vivo.

Onde assistir Lazio x Sampdoria ao vivo?

O jogo da Lazio e Sampdoria hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Exibido para todos os estados do Brasil, o serviço de streaming é o grande responsável por transmitir o jogo do Campeonato Italiano neste sábado, em rodada com três partidas ao vivo.

Somente assinantes tem a possibilidade de assistir o jogo de hoje. Por isso, se você ainda não é membro, pode encontrar todos os pacotes do serviço através do site (www.starplus.com) e também os valores de cada um deles.

A plataforma do Star + está disponível para assistir através do celular, tablets, computador e também na smart TV.

Informações de Lazio x Sampdoria hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Onde assistir: Star+

Lazio e Sampdoria no Campeonato Italiano

Em 6º lugar no Campeonato Italiano com 59 pontos, a equipe da Lazio pode apenas lutar pela vaga da Liga Europa ou então da Conference League para a próxima temporada. Isso porque a Juventus é a quarta colocada e a última que garante a vaga para a Champions e, a diferença com a Lazio é de dez pontos. Agora, os anfitriões precisam vencer e torcer por tropeços dos rivais.

Do outro lado, a Sampdoria vem na 15ª posição com 33 pontos, ou seja, tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento até o fim da competição. O primeiro colocado da degola tem 29 pontos, ou seja, a curta diferença de quatro pontos pode ser revertida. Resta ao Sampdoria buscar a vitória neste sábado custe o que custar.

Escalações de Lazio x Sampdoria hoje:

Somente Pedro, lesionado, é o desfalque da Lazio para o confronto deste sábado. Do outro lado, os visitantes tem Sensi e Giovinco como baixas.

Provável escalação de Lazio: Strakosha; Acerbi, Marusic, Patric, Lazzari; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Técnico: Maurizio Sarri

Provável escalação da Sampdoria: Audero; Ferrari, Colley, Augello, Bereszynski; Ekdal, Candreva, Rincón, Thorsby, Sabiri; Caputo. Técnico: Marco Giampaolo

Confira como foi o último encontro dos times.