Onde assistir Lecce x Inter de Milão ao vivo online e horário (13/08)

Prepare-se para torcer neste sábado, 13 de agosto, com o duelo entre Lecce e Inter de Milão na primeira rodada do Campeonato Italiano. Com início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, onde assistir Lecce x Inter de Milão hoje vai ser na ESPN 4, na TV paga, e no Star +, serviço de streaming.

Na temporada passada, a Inter terminou em segundo lugar e o Lecce subiu da segunda divisão.

Onde assistir Lecce x Inter de Milão hoje ao vivo

O jogo do Lecce x Inter de Milão hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN é o grande responsável por exibir as emoções do duelo neste sábado. Entretanto, o torcedor deve sintonizar a programação das operadoras por assinatura para assistir ao jogo completo.

Online, onde assistir Lecce x Inter de Milão hoje vai ser no Star +, streaming da Disney que retransmite o futebol italiano através do aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, na Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Prováveis escalações de Lecce x Inter de Milão:

Os anfitriões não tem baixas no confronto deste sábado.

Provável escalação do Lecce: Falcone; Gendrey, Blin, Dermaku, Gallo; Hjulmand, Helgason, Bistrovic; Strefezza, Ceesay e Di Mariano.

A Inter deve contar com o elenco completo, incluindo a dupla Lautaro Martínez e Romelu Lukaku.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Alessandro Bastoni, De Vrij, Skriniar; Çalhanoglu, Gosens, Barella, Dumfries; Lautaro Martínez e Lukaku.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Italiano

Vai começar a nova temporada do Campeoanto Italiano! Vinte equipes disputam a primeira rodada do futebol italiano, onde dez jogos serão realizados neste fim de semana.

A rodada tem início no sábado, seguindo até a segunda-feira, 15 de agosto. O destaque vai para o jogo entre Sampdoria e Atalanta, além da Juventus e Sassuolo.

A seguir, confira todos os jogos da rodada.

Sábado (13/08): – onde assistir Lecce x Inter de Milão

Sampdoria x Atalanta – 13h30

Milan x Udinese – 13h30

Monza x Torino – 15h45

Lecce x Inter de Milão – 15h45

Domingo (14/08):

Fiorentina x Cremonese – 13h30

Lazio x Bologna – 13h30

Spezia x Empoli – 15h45

Salernitana x Roma – 15h45

Segunda-feira (15/08):

Verona x Napoli – 13h30

Juventus x Sassuolo – 15h45

