Onde assistir Leicester x Sevilla ao vivo e horário hoje (31/07)

Em amistoso no mês de julho, o torcedor quer se divertir com o futebol e por isso quer saber onde assistir Leicester x Sevilla hoje. A partida acontece neste domingo, 31 de julho, a partir das 14h (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra. Válido pela pré-temporada, confira onde assistir a transmissão ao vivo.

Onde assistir Leicester x Sevilla hoje ao vivo

O jogo terá transmissão do Star +, serviço de streaming, disponível somente para assinantes no país.

Sem passar na TV, o amistoso entre Leicester e Sevilla terá transmissão do Star +, plataforma de streaming disponível no site (www.starplus.com) e também no aplicativo para celular, tablet e computador.

O streaming só pode ser assistido por assinantes. O torcedor pode obter pelos valores de R$32,90 até R$44,90 por mês.

Horário : 14h (horário de Brasília)

: 14h (horário de Brasília) Local : King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra

: King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra Onde assistir Leicester x Sevill: Star +

Leicester e Sevilla na pré-temporada

Para fechar o mês de julho, o Leicester tem mais um amistoso para cumprir. O elenco inglês jogou contra Notts County, Leuven, Hull City, Derby County e Preston, contabilizando três vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Hoje é a última oportunidade de terminar bem o mês e treinar os seus jogadores para a nova temporada.

Enquanto isso, o Sevilla também contou com compromissos importantes no mês de julho para garantir treinamento aos seus jogadores. Com o início do Campeonato Espanhol se aproximando, o elenco quer repetir a boa campanha que teve no ano passado e por isso vê a partida de hoje como boa chance de preparação. O Sevilla jogou contra Tottenhm, Sporting, Angers e Arsenal, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Quando começa a nova temporada do futebol?

Os principais campeonatos de futebol da Europa vão começar no mês de agosto. No entanto, cada um possui a sua data de início, sendo o Francês, Inglês, Espanhol, Alemão, Russo, Holandês, Português e até o Turco.

O Campeonato Inglês começa na sexta-feira, 5 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Crystal Palace. Já o Leicester entra em campo no domingo, contra o Brentford.

Já o Campeonato Espanhol começa em 12 de agosto, com a partida entre Sevilla e Osasuna.

