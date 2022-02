Onde assistir Londrina x Coritiba hoje ao vivo e horário do jogo – 09/02

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba visita o Londrina em clássico do futebol estadual nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando às 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio do Café. Além de saber as escalações e horário, confira a seguir onde assistir ao jogo do Londrina x Coritiba hoje.

Onde assistir Londrina x Coritiba

O torcedor pode assistir o jogo do Londrina e Coritiba hoje através da Paranaense Fort TV (Streaming) e o TV Coxa Prime (Pay-per-view) com cobertura para todo o Brasil exclusiva, mas somente para assinantes às sete da noite.

O serviço por streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café

TV: Sem transmissão

Online: TV NSports e Coxa Prime

+ Mundial de Clubes tem prorrogação? Veja o regulamento de 2022

Londrina e Coritiba no Campeonato Catarinense

Londrina – Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Eltinho, Augusto; João Paulo, Jhonny Lucas, Mossoró; Caprini, Marcelinho, Douglas Coutinho

No fim de semana, o Londrina acabou tropeçando e foi derrotado pelo Cascavel jogando fora de casa. Agora, encara um dos favoritos ao título em busca de sua recuperação enquanto ocupa a quinta posição com 10 pontos.

Coritiba – Rafael (Muralha); Val, Luciano Cástan, Guillermo, Egídio; Willian Farias, Robinho, Régis, Igor Paixão; Alef Manga, Léo Gamalho

Outro que também tropeçou foi o Coxa, ao empatar com o São Joseense também fora de casa. Por isso, se quiser se manter em segundo lugar e quem sabe até tomar a liderança, tem que ganhar o jogo desta quarta-feira, indo para 13 pontos ao todo.

Relembre o último jogo do Londrina x Coritiba.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI