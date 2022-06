Onde assistir Macedônia do Norte x Gibraltar hoje e horário (12/06)

Buscando a liderança do grupo na Liga C, a Macedônia do Norte recebe o Gibraltar neste domingo, 12 de junho, pela quarta rodada da Liga das Nações a partir das 13h (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser a Tose Proeski Arena, em Escópia, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir Macedônia do Norte x Gibraltar hoje.

Onde assistir Macedônia do Norte x Gibraltar hoje?

O jogo entre Macedônia do Norte x Gibraltar hoje vai passar ao vivo na ESPN 2 e Star +.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe todas as emoções do confronto da Liga das Nações neste domingo ao ao vivo. Basta o torcedor sintonizar no canal e curtir.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, para quem não tem TV paga ou prefere curtir online. Acesse o site oficial (www.starplus.com), registre-se e assine o streaming.

A plataforma está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo Macedônia do Norte x Gibraltar hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Tose Proeski Arena, em Escópia, na Macedônia do Norte

Arbitragem: Dumitri Muntean

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Macedônia do Norte e Gibraltar na Liga das Nações

A seleção da Macedônia é a vice-líder do grupo 4 na Liga C da competição. Com 4 pontos, venceram uma partida, empataram outra e perderam também uma na temporada. Com cinco pontos a menos que a Geórgia, líder, promete suar a camisa para buscar a liderança até o fim.

Do outro lado, a seleção de Gibraltar sequer venceu na edição da Liga das Nações, com apenas 1 ponto marcado depois de empatar com a Bulgária na última rodada. Com duas derrotas, o elenco precisa do resultado positivo neste domingo para escapar da zona de rebaixamento até a última divisão.

Provável escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkoski, Ashkovski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Trajkovski; Elmas e Ristovski. Técnico: Blagoja Milevski

Provável escalação do Gibraltar: Coleing; Wisemann, Chipolina, Lopes, Olivero; Annesley, Torilla, Valarino, Britto; Walker e Casciaro. Técnico: Julio Ribas

Palpite Macedônia do Norte x Gibraltar

Não há dúvidas de que a Macedônia do Norte é a favorita no jogo deste domingo. Com melhor futebol dentro dos gramados e também o fato de jogar em casa, a equipe deve sair com os três pontos.

O time do Gibraltar vem apresentando um fraco desempenho contra os oponentes, com apenas dois gols marcados até aqui na quarta rodada.

Classificação do grupo da Macedônia do Norte e Gibraltar

Pela Liga C, as seleções de Gibraltar e Macedônia do Norte fazem parte do grupo quatro ao lado da Geórgia e Bulgária pela temporada.

Por seis rodadas, elas disputam a classificação até a segunda divisão da Liga das Nações, ou a Liga B. Porém, o quarto e último colocado de cada grupo é rebaixado até a divisão inferior. a Liga D.

1 Geórgia – 9 pontos

2 Macedônia do Norte – 4 pontos

3 Bulgária – 2 pontos

4 Gibraltar – 1 ponto