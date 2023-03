Onde assistir Mirassol x Guarani hoje na semifinal da Taça Independência (17/03)

Pela semifinal da Taça Independência, Mirassol e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira, 17 de março, em confronto único que vale a vaga na grande final do torneio. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo acontecerá no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista. Quem vai levar a melhor?

O Mirassol terminou em terceiro lugar na fase de grupos e garantiu a vaga, enquanto o Guarani venceu a Portuguesa na primeira fase da competição.

Assistir Mirassol x Guarani no Youtube de graça

O jogo entre Mirassol e Guarani hoje vai passar no Premiere, Paulistão Play e Youtube ao vivo para todo o Brasil. O torcedor tem três opções diferentes para acompanhar o embate nesta sexta.

O pay-per-view Premiere exibe o jogo ao vivo entre as operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve comprar o pacote de canais por valor extra na mensalidade, com direito à assistir os principais jogos dos campeonatos no Brasil.

Também dá para ver no Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol (FPF). Por R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem acesso aos jogos do futebol paulista, documentários e programas especiais.

Mas para ver de graça a partida é só sintonizar no canal do Paulistão no Youtube.

O que é a Taça Independência?

Antigo Troféu do Interior, a Taça Independência é a competição secundária do futebol do estado de São Paulo. Ela oferece a chance para os times que não conquistaram espaço no mata-mata do Paulistão de brigarem por título na temporada.

Times que terminaram em 9º até o 14º lugar na classificação geral do Campeonato Paulista e aqueles que foram eliminados nas quartas de final da competição. Times que estão na Série A do Brasileirão, como é o caso do Santos, não podem jogar.

Na semifinal, a melhor campanha enfrenta a pior, enquanto a segunda melhor enfrenta a terceira. Diferente das edições passadas, a Taça não dá vaga na Copa do Brasil. O campeão vai ganhar a premiação de R$ 400 mil. O vice-campeão vai levar $ 200 mil. Os valores foram divulgados pela FPF e confirmados pelo GE.

