Moreirense x Sporting: onde assistir ao vivo e que horas – 14/03/2022

Os times de Moreirense e Sporting se enfrentam nesta segunda (14), pela vigésima sexta rodada do Campeonato Português a partir das 17h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Com transmissão ao vivo na televisão, confira todos os detalhes da partida e onde assistir Moreirense x Sporting.

Onde assistir Moreirense x Sporting

O jogo Moreirense x Sporting tem transmissão da ESPN 2 e streaming Star +, a partir das 17h15, no horário de Brasília.

A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo em Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Onde assistir o jogo do Sporting hoje:

Data: 14/03/2022

Horário: 17h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas

TV: ESPN 2

Stream: Star +

Provável escalação do jogo do Moreirense x Sporting:

Moreirense: Pasinato; Rosic, Vitória, Jorge; Amador, Pacheco, Jefferson, Paulinho; Rafael Martins, André Luis, e Yan.

O elenco do Moreirense acabou derrotado pelo Marítimo na semana passada e, por isso, precisa entrar em campo nesta segunda-feira para dar a volta por cima se quiser subir na tabela do Campeonato Português. Em décimo sétimo lugar com 20 pontos, contabiliza quatro vitórias, oito empates e treze derrotas, precisando escapar do rebaixamento de qualquer maneira.

Sporting: Adán; Inácio, Coates, Neto; Pedro Porro, Nunes, Ugarte, Reis; Pablo Sarabia, Paulinho, e Santos.

Enquanto isso, o Sporting aparece em segundo lugar com 61 pontos, tendo apenas nove pontos a menos do que o líder Porto. Se vencer o jogo desta segunda, consegue diminuir a diferença com o seu rival e quem sabe assim chegar até a ponta nas próximas rodadas. Durante a semana, por fim, empatou com o Sporting e foi desclassificado da Champions League nas oitavas de final.

Confira um dos últimos jogos entre os dois times.

Calendário de Moreirense x Sporting

Confira todos os próximos jogos dos dois times que entram em campo nesta segunda-feira.

Moreirense:

Paços Ferreira x Moreirense – Domingo, 20/03 (Campeonato Português)

Moreirense x Vitória – Domingo, 03/04 (Campeonato Português)

Gil Vicente x Moreirense – Domingo, 10/04 (Campeonato Português)

Sporting:

Vitória x Sporting – Sábado, 19/03 (Campeonato Português)

Sporting x Paços Ferreira – Domingo, 03/04 (Campeonato Português)

Tondela x Sporting – Domingo, 10/04 (Campeonato Português)

