Final da Champions League 2022: onde vai ser, data e quem vai disputar

A final da Champions League é um dos eventos mais aguardados entre os torcedores. Os dois finalistas disputam em partida única e em casa neutra a taça mais desejada do futebol. Em 2022, entretanto, a UEFA precisou alterar o local devido aos conflitos na Rússia, já que a decisão seria realizada em São Petersburgo. Saiba qual é o novo local da Final da Champions 2022, a data e como funciona.

Quando vai ser a final da Champions 2022?

A final da Champions League na temporada vai acontecer em 28 de maio de 2022, sábado, com horário a ser definido pela UEFA.

Estipulada pela própria liga, a competição definiu a data desde o início da temporada, com o calendário marcando todas os principais dias de cada uma das fases. As duas equipes entram em campo neutro no sábado para disputar o título de melhor e maior equipe da Europa.

No ano passado, a grande decisão aconteceu também em maio, no dia 29 de maio de 2021, mas em Portugal. A competição também precisou alterar o local, mas por conta da pandemia do Covid-19 que afetou seriamente a Turquia.

Onde vai ser a final da Champions 2022?

A grande decisão da Champions em 2022 será no Stade de France, na cidade de Saint-Denis, na França. A decisão foi tomada pela UEFA após os conflitos com as tropas militares da Rússia na Ucrânia.

Primeiramente, a final estava marcada para acontecer em São Petersburgo, na Rússia. Entretanto, a entidade precisou alterar apenas a localização e, em comum acordo, optou por transferir até a França no mês de maio.

Localizado na cidade de Saint-Denis, foi inaugurado em 1998, sediou os jogos da Copa do Mundo da FIFA, inaugurando desde então as principais competições de esportes além da Copa como o Campeonato Mundial de Atletismo em 2003, a Copa do Mundo de Rugby em 2007, duas finais da Liga dos Campeões em 2000 e 2006.

Em 2024, sediará alguns eventos das Olimpíadas de Paris. Além de esportes, o espaço também recebe shows de grandes estrelas da música.

O palco é conhecido por receber os principais jogos da Seleção Francesa, tanto masculina como feminina, em amistosos ou torneios durante a Data FIFA.

Quem vai fazer a final da Champions?

É inevitável afirmar quem serão os dois finalistas na grande final da Champions em 2022. Entretanto, restam apenas dezesseis equipes nas oitavas de final, onde os sortudos vão sair destes grupos.

Disputando as oitavas estão Chelsea, o atual campeão, Manchester City, Ajax, Bayern de Munique, Benfica, RB Salzburg, Sporting, Inter de Milão, Liverpool, Real Madrid, PSG, Manchester United, Atlético de Madrid, Juventus, Villarreal e Lille.

Após a realização dos jogos de volta, o sorteio vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento da semifinal. Então, disputadas as semis, conheceremos os dois finalistas em 2022.

Ajax x Benfica

Real Madrid x PSG

Juventus x Villarreal

Lille x Chelsea

Manchester United x Atlético de Madrid

Manchester City x Sporting

RB Salzburg x Bayern de Munique

Liverpool x Inter de Milão

Como funciona a Champions?

Oito grupos escolhidos através de sorteio pela própria UEFA, com trinta e dois times, formam a Champions League. Os dois primeiros classificados em cada grupo dão início as fases eliminatórias, sendo adotado o sistema de ida e volta. Então, vem as oitavas, depois as quartas, semifinais e a tão esperada final.

Na final, em jogo único, dois clubes disputam a taça em estádio neutro. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e, se necessário, a disputa de pênaltis.

Quem vai transmitir a final da Champions League?

Na temporada 2022, a final da Champions será transmitida pelo SBT, na TV aberta, assim como o canal TNT, em operadoras de TV por assinatura, ao vivo com pré-jogo e também pós com o resultado já definido.

O torcedor também tem a opção de assistir via streaming pela plataforma HBO Max, por assinatura, ao vivo como e onde quiser. O site do SBT, entretanto, também retransmite as imagens do jogo ao vivo pelo portal (www.sbt.com.br) ou aplicativo SBT Vídeos, disponível para baixar de graça.

