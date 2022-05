Onde assistir o jogo do Ceará hoje x Independiente na Sul-Americana

Disputando a classificação para as oitavas de final na Sul-Americana, Independiente e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 25 de maio, pela última rodada do grupo G, no Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Descubra onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo?

O jogo do Ceará hoje vai ser transmitido ao vivo no canal da Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na rodada decisiva da Sul-Americana.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol é responsável por exibir as grandes emoções da rodada final na fase de grupos nesta quarta-feira. O torcedor deve sintonizar a emissora através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO.

Outra opção é acompanhar online através do serviço de streaming Star +, disponível no NOW, DirecTV GO e no Sky Play.

Informações do jogo do Ceará hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Independiente e Ceará na Sul-Americana

É decisão para as duas equipes nesta quarta-feira. O Independiente vem em segundo lugar com 12 pontos depois de vencer quatro partidas e perder apenas uma na Sul-Americana até aqui. Porém, com saldo de gols inferior ao do líder, o time argentino precisa vencer o confronto e descontar a diferença.

Do outro lado, o Ceará se mantém na liderança com 15 pontos depois de vencer os cinco jogos até aqui na competição. O elenco só precisa de um empate para se classificar até o mata-mata, já que possui vantagem na pontuação e também do saldo de gols.

Escalação do Independiente: Sosa; Vigo, Barreto, Insaurralde, Rodríguez; Soñora, Benavídez, Cazares; Pozzo, Benegas e Blanco. Técnico: Eduardo Domínguez

Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Lucas, Victor Luís; Lindoso, Richard, Lima; Erick, Vina e Mendoza. Técnico: Dorival Júnior

A última vez que as equipes de Independiente e Ceará se enfrentaram aconteceu em 5 de abril de 2022, na temporada atual, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Por 2 x 1, o elenco do Ceará levou a melhor com gols de Mendoza e Benegas, contra. Já Gaston Togni descontou aos argentinos.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes na Sul-Americana.