Onde assistir o jogo do Grêmio x Juventude hoje: transmissão e horário - 09/02

O Estádio Alfredo Jaconi recebe o jogo do Grêmio contra o Juventude nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Com início às 19h30 (Horário de Brasília), a partida tem transmissão ao vivo na TV e no streaming. Os times estão em posições diferentes na classificação.

Como assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo

Horário : 19h30 (Horário de Brasília)

: 19h30 (Horário de Brasília) Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Premiere e GloboPlay vão transmitir o jogo do Grêmio hoje às 19h30, horário de Brasília.

A partida entre Juventude e Grêmio nesta quinta-feira será transmitida apenas na TV fechada. O pay-per-view da Rede Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho e por isso tem a vantagem de poder passar em qualquer canal.

Para obter o pacote de canais o torcedor deve desembolar valor extra na mensalidade.

Outra opção é curtir no GloboPlay caso seja assinante. Dá para assinar de maneira avulsa o Premiere tanto na plataforma da Rede Globo como no Amazon Prime Video.

Suárez perto de se tornar o artilheiro do torneio estadual

Com quatro gols marcados em três jogos, o uruguaio Luis Suárez está perto de se tornar o artilheiro do Campeonato Gaúcho na temporada.

O atacante marcou contra o Caxias, na primeira rodada, Brasil de Pelotas, e dois gols contra o Aimoré na quinta rodada do estadual do Rio Grande do Sul. Ele só não marcou na terceira rodada contra o São José e diante do Esportivo na quarta.

Neste momento, Pedro Henrique, do Internacional, é o atual artilheiro do Gauchão em 2023. Já Rodrigo Rodrigues, do Juventude, está empatado com Suárez, também com quatro gols.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro Jean Pierre Goncalves Lima é quem vai apitar o jogo do Grêmio hoje.

Lucio Beiersdorf Flor e Andre da Silva Bitencourt serão os assistentes da partida nesta quinta-feira, contra o Juventude no Campeonato Gaúcho.

Marcello Ignacio Domingues Neto será o quarto árbitro, enquanto Francisco de Paula dos Santos Silva Neto vai ser o técnico de arbitragem.

Sexta rodada do Campeonato Gaúcho

Outros dois confrontos serão disputados nesta quinta-feira, além do jogo do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho na primeira fase.

Quarta-feira, 08/02:

Novo Hamburgo 2 x 0 Brasil de Pelotas

São Luiz 0 x 0 Esportivo

Internacional 1 x 0 Caxias

Quinta-feira, 09/02:

Ypiranga x São José - 19h

Avenida x Aimoré - 19h

Juventude x Grêmio - 19h30

