Onde assistir o jogo do Paysandu x Tuna Luso hoje e horário (18/03)

O Paysandu já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paraense. Neste sábado, o elenco recebe o Tuna Luso, no Estádio Curuzu, pela sétima rodada somente para cumprir tabela e quem sabe retomar o caminho das vitórias. O jogo do Paysandu hoje tem início às 17h (Horário de Brasília) durante a primeira fase.

Como assistir ao jogo do Paysandu x Tuna Luso?

O jogo do Paysandu x Tuna Luso hoje vai ser transmitido na TV Cultura (PA) e Youtube ao vivo. O canal opera na televisão aberta e está disponível de graça no número 2 em todo o estado do Pará.

É só ligar o televisor na TV Cultura do Pará para assistir ao embate neste sábado. É de graça e o torcedor não precisa se preocupar. Mas para quem prefere assistir no celular aí é só acessar o Youtube, plataforma gratuita de vídeos em todo o Brasil.





Como funciona o Campeonato Paraense de 2023?

O Campeonato Paraense é disputado todos os anos no início da temporada em cinco fases: a fase de grupos (a primeira), quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final.

A primeira fase reúne os doze elencos do Pará em três grupos de quatro (A, B e C). Em turno único, enfrentam os adversários dos outros grupos em oito rodadas. Os três melhores de cada chave vão para as quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados.

As quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar e a final são jogadas em ida e volta.

Paysandu tem promoção para mulheres hoje

Através das redes sociais, o Papão confirmou a promoção nos ingressos exclusivamente para as mulheres no duelo deste sábado, contra o Tuna Lusa, no Paranaense, no Estádio Curuzu.

No entanto, os ingressos promocionais para as mulheres só podem ser retirados nas Lojas Lobo por R$ 20. Os outros tickets são vendidos na bilheteria e também no site Bilheteria Digital. O valor da Arquibancada é R$ 40 e a cadeira R$ 80 no Curuzu.

