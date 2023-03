Sorteio das quartas da Champions 2022/23: quando vai ser e como funciona

Oito clubes disputarão as quartas de final da Champions League, o maior torneio de futebol na Europa. A UEFA realiza o sorteio para definir todos os embates e o chaveamento até a grande final da temporada. Confira todas as informações e saiba a data, como funciona e quando serão os jogos.

Quando vai ser o sorteio da quartas da Champions?

O sorteio das quartas de final da Champions está marcado para sexta-feira, 17 de março, às 8h (Horário de Brasília), em Nyon, na Suíça, onde está a sede da UEFA. Assim que a rodada de jogos das oitavas termina, o sorteio é realizado no fim da semana para determinar os confrontos.

O evento de futebol contará com a participação de ex-jogadores, o atual presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e o diretor de competições Giorgio Marchetti.

São eles, os apresentadores, que sorteiam as bolinhas e formam cada um dos embates.

Como funciona o sorteio?

Oito equipes participam do sorteio das quartas de final da Champions League. Sem restrições, os nomes são colocados dentro do mesmo pote. As escolhas do apresentador, que retira os nomes do pote sem saber quais são, vão formar cada um dos confrontos da fase.

O time que sai primeiro abre a disputa em casa, e o segundo sorteado vai decidir em casa. O sorteio das quartas de final não tem restrição, ou seja, equipes do mesmo país podem se enfrentar, assim como aquelas que estavam no mesmo grupo durante a primeira fase.

Nesta sexta, a UEFA também vai determinar o caminho de cada time até a semifinal e a final. Além disso, um sorteio extra será realizado para determinar o time da'casa' na final por razões administrativas.

Quais os times das quartas de final da Liga dos Campeões?

Quatro times já estão classificados para as quartas de final na Liga dos Campeões. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não estão presentes, já que o PSG foi eliminado para o Bayern de Munique e o português defende o Al Nassr, na Arábia Saudita.

Restam quatro vagas a serem definidas.

Chelsea

Bayern de Munique

Benfica

Milan

Onde assistir?

O sorteio da Champions será exibido na TNT, HBO Max e no canal do SBT no Youtube na sexta-feira. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil na televisão e na internet ao vivo.

Na TV paga, o canal TNT vai passar o sorteio nas operadoras de TV por assinatura. Só quem tem a emissora na programação pode assistir. O serviço de streaming HBO Max também está disponível somente para assinantes da plataforma.

No canal do SBT Sports no Youtube dá para assistir de graça no computador ou aplicativo da plataforma nos dispositivos móveis.

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões

Data das quartas de final

As partidas de ida nas quartas de final serão realizadas na terça-feira, 11, e quarta-feira, 12 de abril. Já as voltas estão marcadas para 18 e 19 de abril.

QUARTAS DE FINAL:

11 e 12 de abril / 18 e 19 de abril

SEMIFINAL:

9 e 10 de maio / 16 e 17 de maio

FINAL:

10 de junho de 2023

Conheça a história da taça da Champions League