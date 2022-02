Onde assistir o jogo do Pouso Alegre x Atlético-MG hoje e que horas 26/02

O Atlético Mineiro visita o Pouso Alegre neste sábado, 26/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Mineiro no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre. Onde assistir o jogo do Atlético MG hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Atlético MG hoje

O jogo do Pouso Alegre e Atlético-MG hoje vai passar nos canais Globo (Minas Gerais) e SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A emissora da Globo na TV aberta vai transmitir a partida do Galo para todo o estado de Minas Gerais de graça. Além disso, a plataforma do Premiere pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Data: 26/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marco Aurélio Augusto

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O time do Pouso Alegre aparece em última posição na tabela com 3 pontos, ou seja, não venceu nenhuma partida na competição mineira enquanto empatou três e perdeu quatro. Por isso, entra em campo nesta sexta com todo o gás necessário pronto para sair na frente e escapar na zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Galo volta a jogar no Campeonato Mineiro depois de ser campeão da Supercopa no último domingo em cima do Flamengo pelos pênaltis, a sua primeira taça na história da competição. Pela liga nacional, aparece em segundo lugar com 16 pontos, tendo apenas três pontos a menos do que o líder e, por isso, promete brigar até o último minuo para chegar até a ponta.

Escalação de Pouso Alegre x Atlético-MG

É provável que o técnico Turco Mohamed entre com titulares e reservas no elenco principal, com exceção de Zaracho, que segundo o jornal mineiro O Tempo não treinou por lesão.

Pouso Alegre: Nando, Luanderson, Maycon, Elivélton; Wesley Fraga, Carlinhos, Gledson; Iago, Eberê, João Marcos

Atlético-MG: Everson (Rafael); Guga, Igor Rabello, Nathan Silva, Guilherme Arana (Dodô); Allan, Otávio, Nacho; Ademir, Keno, Vargas

Confira o último jogo do Pouso Alegre x Atlético-MG .

