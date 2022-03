Onde assistir o sorteio da Libertadores ao vivo e horário hoje (25/03)

Nesta sexta-feira, a Conmebol realiza o sorteio que define a fase de grupos da Copa Libertadores da América na temporada, a partir das 12h (Horário de Brasília), na sede da entidade em Luque, no Paraguai. Trinta e duas equipes participam da primeira fase na competição. Dessa maneira, saiba onde assistir ao sorteio da Libertadores hoje ao vivo.

Onde assistir o sorteio da Libertadores 2022 hoje

O sorteio da fase de grupos da Libertadores hoje será transmitido ao vivo no ESPN, Star + e SBT Sports, no Youtube, a partir das 12h, pelo horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O canal da ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, sendo necessário entrar em contato com a marca para obter a transmissão da emissora.

Já o Star +, serviço de streaming também por assinatura, transmite em todo o país. A plataforma pode ser adquirida no site (www.starplus.com) ou no aplicativo no Android e iOS por R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Por fim, as mídias do SBT no Youtube e também Facebook transmitem ao vivo e de graça o sorteio da manhã desta sexta-feira. Basta acessar os canais e encontrar o evento.

+ Horários da F1 em Jeddah: programação do GP da Arábia Saudita

Potes da Libertadores 2022

Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos na Copa Libertadores na temporada, sendo oito delas brasileiras. Os times serão divididos em quatro potes seguindo o próprio Ranking de Clubes Sul-Americano. Serão oito grupos de quatro na primeira fase.

Ao todo, os times jogam seis vezes, sendo três em casa e três fora. Somente os dois seguem para as oitavas de final, enquanto o terceiro vai para a Sul-Americana.

A principal regra do sorteio é que times do mesmo país só podem estar no mesmo grupo se um deles vier da fase classificatória. Neste caso, o América Mineiro é o único brasileiro que garantiu-se pela Pré-Libertadores e, por isso, pode cair no mesmo grupo de outro time brasileiro.

Confira cada um dos potes a seguir:

POTE 1

Palmeiras

Atlético MG

Athletico PR

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional (Uruguai)

Peñarol

POTE 2

Corinthians

Cerro Porteño (Paraguai)

Colo-Colo (Chile)

Libertad (Paraguai)

Independiente del Valle (Equador)

Emelec (Equador)

Universidad Católica (Chile)

Vélez (Argentina)

POTE 3

RB Bragantino

Sporting Cristal (Peru)

Deportivo Cali (Colômbia)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Alianza Lima (Peru)

Tolima (Colômbia)

Colón (Argentina)

Caracas (Venezuela)

POTE 4

Always Ready (Bolívia)

Talleres (Argentina)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Fortaleza

Olimpia (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

The Strongest (Bolívia)

América-MG

Quando começa a Copa Libertadores?

A fase de grupos vai começar em 6 de abril, com a primeira rodada entre os grupos definidos pela própria Conmebol seguindo até 25 de maio.

Na fase de grupos, as duas primeiras de cada grupo avançam para as oitavas onde conhecem os seus adversários por sorteios. Desse modo, a competição segue até os meses de outubro e novembro, com a final marcada para 29 de outubro de 2022.

Confira o calendário completo da Conmebol para a Libertadores de 2022.

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022