Onde assistir Rayo Vallecano x Atlético de Madrid ao vivo e horário (19/03)

Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes se enfrentam neste sábado, 19 de março

Neste sábado, Rayo Vallecano e Atlético de Madrid se enfrentam a partir das 17h, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol de 2022 no Estádio de Vallecas, em Madrid. Confira a seguir as principais informações de onde assistir o jogo do Atlético de Madrid ao vivo.

Pela última rodada, o Rayo empatou com o Sevilla no torneio espanhol, enquanto o Atleti venceu o Manchester United durante a semana pela Champions.

Onde assistir Atlético de Madrid ao vivo

A partida entre Rayo Vallecano e Atlético de Madrid será transmitida hoje ao vivo no canal ESPN, na TV paga, a partir das 17h, pelo Horário de Brasília para todo o Brasil.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Já o Star +, serviço de streaming, também disponibiliza a transmissão do jogo de hoje.

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Rayo Vallecano x Atlético de Madrid

O elenco do Rayo vem na décima terceira posição com 32 pontos, ou seja, não contabiliza três pontos por mais de cinco rodadas no momento. Por isso, deve colocar em campo neste sábado os seus principais jogadores e, dessa maneira, buscar a vitória seja como for.

Provável Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mário Suárez, Catena Marugán, García; Comesaña, Martin Luengo, Bebé, Trejo, Nteka; Guardíola

O Atlético de Madrid vem de classificação histórica em cima do Manchester United, de Cristiano Ronaldo. Na última semana, derrotou o time e garantiu a classificação para as quartas de final da Champions League. Agora, volta a concentrar-se para o Campeonato Espanhol enquanto continua a sua busca pela liderança. Por fim, aparece em quarto lugar com 51 pontos.

Provável Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Felipe, Reinildo; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; Griezmann, João Felix

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Dez jogos vão acontecer neste fim de semana pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Athletic Bilbao 1 x 1 Getafe

Alavés x Granada – 10h

Elche x Valencia – 12h15

Osasuna x Levante – 14h30

Rayo Vallecano x Atlético Madrid – 17h

Espanyol x Mallorca – 10h (Domingo, 20/03)

Cádiz x Villarreal – 12h15 (Domingo, 20/03)

Celta de Vigo x Bétis – 12h15 (Domingo, 20/03)

Sevilla x Real Sociedad – 14h30 (Domingo, 20/03)

Real Madrid x Barcelona – 17h (Domingo, 20/03)

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento