Onde assistir RB Leipzig x Hoffenheim de graça e horário (10/04)

RB Leipzig e Hoffenheim se enfrentam neste domingo, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), em partida da 29ª rodada do Campeonato Alemão, na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha. Confira todos os detalhes da transmissão e onde assistir RB Leipzig x Hoffenheim ao vivo.

O Leipzig empatou com a Atalanta durante a semana, enquanto o Hoffenheim vem de derrota para o Bochum.

Onde assistir RB Leipzig x Hoffenheim

O jogo do Campeonato Alemão não terá transmissão pela TV neste domingo. Por isso, a única opção do torcedor é assistir tudo de maneira online, seja pelo celular, tablet ou até computador.

O OneFootball é o serviço de streaming gratuito. A plataforma pode ser encontrada no site (www.onefootball.com) ou aplicativo para Android e iOS de graça. Basta baixar e assistir o jogo.

Informações de onde assistir RB Leipzig x Hoffenheim hoje

Data: 10/04/2022

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Provável escalação do RB Leipzig e Hoffenheim

Escalação do RB Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Gvardiol, Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino, Olmo, André Silva e Nkunku

Escalação do Hoffenheim: Baumann, Posch, Nordtveit, Richards, Kaderabek, Samassekou, Stiller, Bruun Larsen, Baumgartner, Bebou e Kramaric

O RB Leipzig espera contar com a força da torcida em casa neste domingo para continuar com a boa sequência no Campeonato Alemão. O grupo não perde por mais de cinco rodadas e, dessa maneira, permanece na parte de cima da tabela onde espera contar com uma vaga na Champions do ano que vem. O time está em quarto lugar com 48 pontos.

Enquanto isso, o Hoffenheim vem logo atrás na sexta posição com 44 pontos, depois de vencer treze partidas, empatar cinco e perder dez na temporada do futebol alemão. O grupo espera chegar até o G4 para conquistar uma vaga na Champions ou, caso contrário, em competições internacionais.

RB Leipzig x Hoffenheim últimos jogos

20/11/2021 – Hoffenheim 2 x 0 RB Leipzig – Campeonato Alemão

16/04/2021 – RB Leipzig 0 x 0 Hoffenheim – Campeonato Alemão

16/12/2020 – Hoffenheim 0 x 1 RB Leipzig – Campeonato Alemão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

