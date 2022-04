Onde assistir Real Sociedad x Betis ao vivo e horário hoje (15/04)

Apenas dois pontos separam Real Sociedad e Betis na tabela do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, pela 32ª rodada a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Anoeta, na Espanha. Para não perder a épica disputa hoje, saiba onde assistir Real Sociedad x Betis ao vivo.

O Real Sociedad vem de vitória em cima do Elche, enquanto o Betis venceu o Cádiz.

Onde assistir Real Sociedad x Betis

A partida entre Real Sociedad e Betis hoje, sexta-feira em 15 de abril, vai ser transmitida no canal ESPN 2 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 16h, no horário de Brasília pelo Campeonato Espanhol.

O torcedor vai poder acompanhar a partida de hoje pelo canal ESPN 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Por isso, somente quem tem a plataforma em seu pacote poderá assistir todos os lances.

Outra opção, com exclusividade, é que o jogo também vai ser transmitido online aos assinantes através do Star +, serviço de streaming. Para ter acesso na plataforma, basta acessar o site ou aplicativo, assinar por R$32,90 até R$45,90 por mês e acompanhar jogos de futebol dos canais ESPN, filmes e séries.

Data: 15/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, na Espanha

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

+ Campeões do Campeonato Espanhol; confira a tabela

Real Sociedad e Betis no Campeonato Espanhol

Vindo de sequência de quatro rodadas sem perder, o Real Sociedad entra em campo nesta sexta-feira com toda a confiança necessária para buscar os três pontos. Em sexto lugar, o clube tem 54 pontos, apenas dois a menos do que o seu adversário no confronto. Em toda a temporada, o grupo venceu 15 partidas em 31 jogos disputados, o que mostra uma boa campanha do time.

Do outro lado, o Betis tem 56 pontos em quinto lugar na tabela de classificação. Por isso, vai buscar a vitória nesta sexta com toda as forças mesmo jogando fora de sua casa. Com 17 vitórias no campeonato, a equipe verde deve manter o seu bom desempenho e colocar me campo todos os jogadores titulares para vencer mais uma partida.

Escalação da Real Sociedad x Betis

Escalação do Real Sociedad: Alex Remiro, Zaldúa, Igor Zubeldía, Le Normand, Rico, Zubimendi, Merino, Rafinha, David Silva, Isak e Sorloth

Escalação do Betis: Bravo, Álex Moreno, Marc Bartra, Pezzella, Sabaly, Guardado, Rodríguez, Canales, Fékir, Juanmi e Willian José

Último jogo de Real Sociedad x Betis

Real Sociedad 0 x 4 Betis – 03/02/2022 – Copa do Rei

Betis 4 x 0 Real Sociedad – 12/12/2021 – Campeonato Espanhol

Betis 3 x 1 Real Sociedad – 26/01/2021 – Copa do Rei

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.

Aproveite e siga o DCI no Google News