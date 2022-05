Onde assistir Roma x Leicester hoje, horário e escalações ao vivo

Saiba onde assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Roma Oficial @ASRomaEN

No primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1 jogando na Inglaterra; quem vencer o jogo desta quinta-feira está classificado para a grande final da Conference League

É hora de conhecer o primeiro finalista da Conference League! Nesta quinta-feira, Roma e Leicester se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, pelo jogo de volta da semifinal na temporada da competição. A seguir, confira onde assistir Roma x Leicester ao vivo.

Onde assistir Roma x Leicester ao vivo?

O jogo da Roma e Leicester hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o streaming Star + exibe o jogo da Conference League ao vivo nesta quinta-feira, disponível somente pelo aplicativo, mas para todo o Brasil.

Para quem não é assinante, o streaming, basta acessar o site oficial (www.starplus.com), encontrar o melhor pacote para o seu bolso e curtir na plataforma a transmissão.

Data: 05/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Onde assistir: Star +

Roma e Leicester na Conference League

A estreia da Roma na Conference League não poderia ser melhor. Sob o comando de José Mourinho, o time italiano terminou em primeiro lugar no grupo C com 13 pontos. Depois, venceu o Vitesse nas oitavas e o Bodo/Glimt nas quartas da competição. Agora, pela semifinal, vai buscar a vitória para consagrar-se como finalista.

Do outro lado, o Leicester também fez história ao disputar a estreia da Conference League. Porém, o time caiu no torneio após ser eliminado da Liga Europa, enfrentando de cara o Randers FC. Nas oitavas, o elenco inglês venceu o Rennes e, assim, o PSV. Depois de empatar com os rivais na primeira partida, o time busca a vitória para reverter o placar em seu favor.

Prováveis escalações de Roma x Leicester:

Escalação de Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Técnico: José Mourinho

Escalação de Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy e Barnes. Técnico: Brendan Rodgers

No último jogo entre os times, o empate em 1 a 1 foi o placar. Confira no vídeo a seguir.