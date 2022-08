Onde assistir Salernitana x Roma ao vivo e horário hoje (14/08)

Neste domingo, 14 de agosto, as equipes de Salernitana e Roma estreiam no Campeonato Italiano, jogando no Estádio Arechi, em Salerno. A partida está marcada para começar às 15h45 (horário de Brasília), e onde assistir Salernitana x Roma ao vivo hoje vai ser na ESPN, na TV fechada, e Star +, streaming.

Onde assistir Salernitana x Roma hoje ao vivo

O jogo da Salernitana e Roma terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir todas as emoções do confronto neste domingo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Online, o serviço de streaming Star + é a opção para aqueles torcedores que não são assinantes da TV paga. O streaming está disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Arechi, em Salerno

Onde assistir: ESPN e Star +

Último jogo de Salernitana x Roma

O último jogo entre Salernitana e Roma aconteceu em 10 de abril de 2022, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, na temporada passada.

Jogando no Estádio Olímpico de Roma, a partida terminou em 2 x 1, com gols de Pérez e Smalling, enquanto Radovanovic descontou aos visitantes.

Os times já se enfrentaram apenas em oito oportunidades.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Prováveis escalações de Salernitana x Roma

O elenco do Salernitana tem baixas importantes neste início de temporada. Bradaric, Bohinen e Lovato continuam em trabalho de recuperação.

Provável escalação da Salernitana: Sepe; Fazio, Pirola, Gyomber; Mazzocchi, Kastanos, Capezzi, Coulibaly, Kechrida; Botheim e Bonazzoli.

José Mourinho, por outro lado, não tem desfalques para o primeiro jogo da temporada. Além disso, Paulo Dybala deve estrear oficialmente.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Matic, Karsdorp, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala e Abraham.

Como funciona o Campeonato Italiano?

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Italiano. Por 38 rodadas, o torneio é disputado em primeiro e segundo turno entre pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um aos dois times.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão italiano. Os quatro primeiros ganham vaga na fase de grupos da Champions, enquanto o 5º lugar vai para a Liga Europa e o 6º para a Conference League, novo torneio da UEFA.

Na parte de baixo da tabela, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Próximos jogos:

SALERNITANA:

Udinese x Salernitana – Sábado, 20/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Salernitana x Sampdoria – Domingo, 28/08 à 13h30 – Campeonato Italiano

ROMA:

Roma x Cremonese – Segunda-feira, 22/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Juventus x Roma – Sábado, 27/08 à 13h30 – Campeonato Italiano

