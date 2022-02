Onde assistir São Bernardo x Ituano hoje, horário e palpites – 19/02

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, as equipes de São Bernardo x Ituano se enfrentam neste sábado, 19/02, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio 1º de Maio, com transmissão. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir São Bernardo x Ituano

O jogo entre São Bernardo e Ituano vai passar no pay-per-view Premiere, e no streaming Paulistão Play, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), somente para assinantes.

A plataforma do Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Enquanto isso, o serviço do Paulistão pode ser encontrado no site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99.

Como estão as equipes na temporada?

O São Bernardo foi derrotado pelo Corinthians jogando fora de casa durante a semana. No entanto, mesmo com o resultado negativo, o clube conseguiu se manter em primeiro lugar no grupo B com 11 pontos. A vantagem diante do segundo colocado é de três pontos e, se vencer hoje, consegue aumentar a diferença.

Enquanto isso, o Ituano também disputa a liderança do grupo C no Paulistão. Entretanto, tem que ganhar o seu jogo e torcer por um tropeço do Palmeiras que também joga hoje, assim como o Botafogo. Ao todo, contabiliza três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Escalação de São Bernardo x Ituano

São Bernardo: Júnior Oliveira; Joilson, Matheus, Ligger, Cristovam; Leó Gomes, Vitinho Mesquita, Igor Fernandes; Silvinho, Paulinho, João Carlos

Ituano: Pegorari; Léo Santos, Cleberson, Rafael Pereira, Pacheco; Kaio, Lucas Siqueira, Mário Sergio, Gerson Magrão; Neto Berola, Rafael Elias

Confira como foi o último jogo do Ituano.

Palpite de São Bernardo e Ituano

Os dois times buscam a liderança de seus grupos no Campeonato Paulista então por isso, o jogo deste sábado promete ser completamente acirrado entre os dois.

De um lado, o São Bernardo que, mesmo após ser derrotado pelo Corinthians, se manteve na liderança com a vantagem. No jogo de hoje, por apresentar um desempenho mais sólido, é provável que se dê melhor.

Do outro, o Ituano que vem de vitória diante do Guarani, contabilizando três vitórias na temporada. Mesmo com uma sequência improvável, o clube promete dar trabalho aos anfitriões.

Por fim, o duelo promete emoção e bom futebol do começo ao fim.

