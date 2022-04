Onde assistir Sassuolo x Atalanta ao vivo e horário hoje (10/04)

Equipes se enfrentam neste domingo, 10 de abril, no Campeonato Italiano

Sassuolo e Atalanta disputam neste domingo, a partir das 10h (Horário de Brasília), em partida da 32ª rodada do Campeonato Italiano, no Mapei Stadium, em Régio da Emília. Confira todas as informações e detalhes de onde assistir Sassuolo x Atalanta ao vivo.

O elenco da Atalanta empatou com o Frankfurt na Liga Europa, enquanto o Sassuolo vem de derrota para a Lazio na última rodada.

Onde assistir Sassuolo x Atalanta

O jogo entre Sassuolo e Atalanta hoje será transmitido no ESPN 2 e Star +, a partir das 10h, no horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil a partida. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Sassuolo x Atalanta hoje

Data: 10/04/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Mapei Stadium, em Régio da Emília

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Provável escalação do Sassuolo e Atalanta

Escalação do Sassuolo: Consigli, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Chiriches, Henrique, Lopez, Traoré, Raspadori, Defrel e Scamacca

Escalação do Atalanta: Musso, Demiral, Scalvini, Palomino, Koopmeiners, Hateboer, Freuler, Pezzella, Malinovskyi, Boga e Zapata

O elenco do Sassuolo vem na décima posição do Campeonato Italiano com 43 pontos, ou seja, venceu na competição onze partidas, empatou outras dez e perdeu também dez. Jogando em casa neste domingo, vai buscar os três pontos custe o que custar para continuar subindo na classificação.

Mesmo depois de tropeçar na Liga Europa durante a semana, a Atalanta também busca a vitória seja como for já que, com 51 pontos em sétimo lugar, tem a possiblidade de ficar ainda mais próximo do topo da classificação, quem sabe até para brigar pela liderança na temporada.

Sassuolo x Atalanta últimos jogos

21/09/2021 – Atalanta 2 x 1 Sassuolo – Campeonato Italiano

02/05/2021 – Sassuolo 1 x 1 Atalanta – Campeonato Italiano

03/01/2020 – Atalanta 5 x 1 Sassuolo – Campeonato Italiano

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News