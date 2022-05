Onde assistir Sevilla x Cádiz ao vivo, horário e escalações (29/04)

Abrindo o fim de semana no Campeonato Espanhol, Sevilla e Cádiz se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília) nesta sexta-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 34ª rodada na reta final da temporada. Para saber onde assistir Sevilla x Cádiz ao vivo, confira no texto a seguir.

Com quinze pontos a menos que o líder, restam poucas esperanças ao time do Sevilla de conquistar o título nacional na temporada. Do outro lado, os visitantes correm contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Sevilla x Cádiz ao vivo?

O jogo do Sevilla e Cádiz hoje será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 16h, horário de Brasília.

O canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se você é assinante, verifique se a sua grade de programação conta com a emissora.

Já o streaming Star + também disponibiliza as imagens do confronto no Campeonato Espanhol hoje. Basta acessar a plataforma, buscar pelo jogo no calendário do dia e assistir como e onde quiser.

Informações do jogo do Sevilla x Cádiz hoje:

Data: 29/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Em terceiro lugar com 63 pontos, o Sevilla está empatado com o Barcelona e com 15 pontos a menos que o líder Real Madrid na classificação. O sonho do título está cada vez mais longe, uma vez que o clube precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeços dos merengues na rodada. Porém, o time de Julen Lopetegui já está garantido na Champions.

Do outro lado, o Cádiz está na 17ª posição com 31 pontos, ou seja, faltando quatro rodadas para o fim da temporada, o clube corre contra o tempo para se afastar da zona de rebaixamento e fugir da segunda divisão espanhola. Com apenas um ponto a mais que o primeiro colocado da degola, os visitantes precisam dos três pontos hoje custe o que custar.

Escalação de Sevilla x Cádiz

Escalação do Sevilla:​ Bono, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Jesus Navas, Jordán, Rakitic, Gómez, Ocampos, Lamela e En-Nesyri

Escalação do Cádiz: Ledesma, Chust, Akapo, Hernández, Espino, José Mari, Alejo, Emeterio, Idrissi, Álvaro Negredo e Pérez

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Sevilla e Cádiz

Sevilla :

Sevilla 4 x 2 Granada (Campeonato Espanhol)

Sevilla 2 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

Levante 2 x 3 Sevilla (Campeonato Espanhol)

Cádiz:

Cádiz 1 x 2 Betis (Campeonato Espanhol)

Barcelona 0 x 1 Cádiz (Campeonato Espanhol)

Cádiz 2 x 3 Athletic Bilbao (Campeonato Espanhol)

