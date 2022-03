Onde assistir o sorteio das quartas da Liga Europa e horário (18/03)

O sorteio que define todos os confrontos das quartas de final na Liga Europa será realizado nesta sexta-feira, a partir das 09h (horário de Brasília), em Nyon, na sede da UEFA na Suíça. Além de mostrar os jogos das quartas, o evento também irá definir o caminho até a semifinal do torneio. Dessa maneira, saiba onde assistir o sorteio das quartas da Liga Europa.

Onde assistir o sorteio das quartas da Liga Europa?

O sorteio das quartas de final da Liga Europa vai ser transmitido no canal ESPN 4, no streaming Star + e pelo site da UEFA de graça, a partir das 09h horas da manhã, horário de Brasília.

O canal da ESPN só está disponível em operadoras por assinatura, assim como o streaming da Rede Disney no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelo valor de R$32,90 ou R$45,90 por mês.

A opção para o torcedor acompanhar de graça o sorteio é o próprio site da UEFA, disponível para todos os internautas em todos os lugares do Brasil pelo site oficial (www.uefa.com) ou Youtube da UEFA.

ESPN 4 – SKY: 194 e 573 / CLARO: 73 e 573 / OI: 163 e 73 / VIVO: 53, 465, 876 e 573

UEFA OFICIAL – Site Oficial da UEFA (www.uefa.com) ao vivo e de graça para você acompanhar

Como funciona o sorteio da Liga Europa?

O sorteio das quartas de final da Liga Europa conta com oito equipes. Elas são colocadas em um mesmo pote, onde serão sorteadas para se enfrentarem na competição.

Diferente das fases anteriores, as quartas não tem restrições, ou seja, times do mesmo país podem se enfrentar, assim como do mesmo grupo na primeira fase na Liga Europa. Só um pequeno sorteio que definirá o caminho até a semifinal e para determinar o time da casa na final serão feitos.

As quartas de final vão acontecer em jogos de ida e volta em abril. A seguir, confira todos os times que vão disputar as quartas de final.

Atalanta (Itália)

Barcelona (Espanha)

Braga (Portugal)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Leipzig (Alemanha)

Lyon (França)

Rangers (Escócia)

West Ham (Inglaterra)

Quando serão os jogos das quartas?

As quartas da Liga Europa vão acontecer nos dias 7 e 14 de abril de 2022. Isso significa que todos os quatro confrontos acontecem em um mesmo dia, podendo ser no mesmo horário ou em horários diferentes, dependendo da UEFA.

São disputados também em duas mãos, ou seja, ida e volta, com o anfitrião da última partida definido através de sorteio pela própria entidade. A seguir, confira as principais datas da Liga Europa.

Quartas de final – 7 e 14 de abril

Semifinais – 28 de abril e 5 de maio

Final em Sevilla – 18 de maio de 2022

