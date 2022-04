Onde assistir Wolfsburg x Mainz ao vivo: horário e escalações (22/04)

Equipes se enfrentam em rodada do Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, 22 de abril

Buscando subir na classificação, Wolfsburg e Mainz se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), na Volkswagen Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Com transmissão gratuita, confira onde assistir Wolfsburg x Mainz ao vivo.

O Wolfsburg vem de derrota para o Borussia Dortmund, enquanto o Mainz empatou com o Stuttgart.

Data, horário e local de Wolfsburg x Mainz

Sexta-feira, 22 de abril de 2022, o jogo do Wolfsburg e Mainz vai ser na Volkswagen Arena, na cidade de Wolfsburg, na Alemanha, a partir das 15h30 pelo horário de Brasília.

A partida na Alemanha acontece às oito horas da noite, mas é transmitida em terras brasileiras no horário da tarde. Isso acontece porque a Alemanha está 5 horas à frente de Brasília.

A Volkswagen Arena, na cidade de Wolfsburg, tem capacidade para 30.000 torcedores. No jogo de hoje, vai estar cheia.

Onde assistir Wolfsburg x Mainz ao vivo?

O jogo entre Wolfsburg e Mainz terá transmissão do OneFootball (Streaming), a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

A plataforma OneFootball tem exclusividade nos direitos de transmissão do Campeonato Alemão. A empresa divide os jogos com a Rede Bandeirantes, na TV aberta, aos finais de semana.

Os jogos estão disponíveis de graça no site (www.onefootball.com) e também no aplicativo do OneFootball tanto para Android como iOS.

Ficha técnica de onde assistir Wolfsburg x Mainz hoje:

Data: 22/04/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena

Onde assistir: OneFootball

Wolfsburg e Mainz no Campeonato Alemão

Em 13º lugar com 34 pontos, o Wolfsburg busca se afastar da zona de rebaixamento para permanecer forte na elite do Campeonato Alemão por mais um ano. Na última semana foi goleado pelo Borussia Dortmund fora de casa, acumulando dez vitórias, quatro empates e dezesseis derrotas.

Já o Mainz faz uma temporada regular no Campeonato Alemão. Ocupando a 9ª posição com 39 pontos, o grupo busca a vitória fora de casa para continuar subindo na classificação para tentar chegar até a zona de classificação dos torneios internacionais, principalmente para a Champions League.

Escalação do Wolfsburg x Mainz

Escalação do Wolfsburg:​ Casteels, Mbabu, Bornauw, Brooks, Baku, Schlager, Arnold, Roussillon, Wind, Kruse e Nmecha

Escalação do Mainz: Zentner, Tauer, Bell, Niakhate, Widmer, Stach, Kohr, Martin, Boetius, Onisiwo e Burkardt

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Wolfsburg e Mainz

Wolfsburg:

Stuttgart x Wolfsburg – Sábado, 30/04 às 10h30 (Campeonato Alemão)

Mainz :

Mainz x Bayern de Munique – Sábado, 30/04 às 10h30 (Campeonato Alemão)

