Onde vai passar a Recopa 2023 de Independiente del Valle x Flamengo hoje (21/02)

O Independiente del Valle recebe o Flamengo nesta terça-feira, 21 de fevereiro, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, às 21h30 (Horário de Brasília) pelo jogo de ida na final da Recopa Sul-Americana de 2023. Com todas as informações, onde vai passar a Recopa 2022 ao vivo? Confira no texto.

O torneio da Conmebol reúne o atual campeão da Sul-Americana e o da Libertadores. Este é apenas o primeiro desafio. O jogo de volta, marcado para 28 de fevereiro, é que vai definir quem será o campeão da Recopa.

GUIA DA RECOPA:

Onde vai ser a Recopa 2023?

Independiente del Valle x Flamengo será disputado no Estádio Banco Guayaquil, na cidade de Quito, no Equador, a capital do país. O espaço é a casa do Independiente em confrontos no torneio nacional e também na Libertadores ou Sul-Americana.

Com capacidade para receber 12 mil torcedores, o espaço foi revelado para o público em 2020, totalmente repaginado e construído para agradar o público que recebe os confrontos do time equatoriano.

O primeiro duelo no estádio foi em 20 de março de 2021, com a disputa entre Dell Vale e Delfín, com vitória dos anfitriões por 2 a 0.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje na Recopa será transmitido na ESPN e Star Plus às 21h30, horário de Brasília.

Com exclusividade, a emissora exibe a decisão para todos os estados do Brasil nesta terça-feira entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. É preciso obter o canal para assistir a programação ao vivo na televisão.

Quem não tem TV paga pode acompanhar no Star Plus, o serviço de streaming da Disney no Brasil. A plataforma disponibiliza diferentes combos para o torcedor entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Dá para se tornar assinante no site ou no aplicativo. O torcedor pode assistir no celular, tablet, smartv, videogames ou até no computador.

Data: 21/02/2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Piero Maza

Local: Estádio Banco Guayaquil, no Equador

Onde vai passar o jogo da Recopa 2023 hoje: ESPN e Star +

Como funciona a Recopa?

A Recopa Sul-Americana é uma competição organizada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) disputada todos os anos entre o atual campeão da Sul-Americana e da Libertadores.

Em dois jogos, ida e volta, as equipes disputam o título de melhor elenco na América do Sul na Recopa. A partida não tem gol fora de casa, mas tem prorrogação e disputa de pênaltis como critério de desempate.

O torneio começou em 1989 e foi até 1998, mas foi reativada em 2003.

O Boca Juniors é o maior campeão do torneio com três títulos, enquanto o São Paulo e o Inter são os brasileiros com mais títulos, dois cada.

Tem critério de gol fora na Recopa?

Não tem gol fora de casa na Recopa Sul-Americana. A Conmebol decidiu retirar do seu regulamento na competição para deixar a disputa mais equilibrada. A escolha foi feita no início de 2022 em todos os torneios da entidade.

As marcações para os dois times, tanto dentro como fora de casa, possuem o mesmo valor. Em caso de igualdade na soma dos placares nas duas finais, a prorrogação será iniciada.

Mas caso o empate continue no placar, aí a disputa de pênaltis é que vai definir o campeão.

Escalações:

Os anfitriões não tem desfalques.

Já o técnico Vitor Pereira, do Flamengo, não terá Marinho, Gerson, Victor Hugo, Léo Pereira, Filipe Luís e Bruno Henrique.

Escalação do Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Schunke, Carabajal, García; Martías Fernández, Pellerano, Favarelli, Caicedo; Alcívar, Lautaro Díaz e Sornoza.

Escalação do Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, David Luiz; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Quem vai apitar?

O trio de arbitragem no duelo desta terça-feira, jogo de ida da Recopa Sul-Americana de 2023, será chileno. O árbitro Piero Maza será o grande responsável entre Independiente del Valle e Flamengo.

Os assistentes vão ser José Retamal e Claudio Urrutia, ambos chilenos.

Já no VAR o responsável vai ser Juan Lara. Todos os árbitros foram definidos pela Conmebol.

Quanto ganha o campeão da Recopa 2023?

O campeão da Recopa Sul-Americana de 2023 fica com US$ 1,8 milhão, o mesmo que R$ 9 milhões por ganhar o torneio da Conmebol.

O vice-campeão garante a premiação de US$ 900 mil (R$ 4,68 milhões na cotação atual) como consolação por disputar a competição.

Os valores da premiação sofreram uma drástica mudança. No ano passado, o valor entregue foi US$ 1,6 milhão e US$ 800 mil para o campeão e o vice.

