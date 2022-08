Onde vai passar Barcelona x Manchester City hoje em amistoso (24/08)

Em confronto amistoso pela nova temporada, Barcelona e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de agosto, no Camp Nou, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Confira a seguir onde vai passar Barcelona x Manchester City hoje. As equipes já disputam os torneios de seus países aos fins de semana pela temporada.

Onde vai passar Barcelona x Manchester City hoje

O jogo do Barcelona e Manchester City hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

O amistoso nesta quarta-feira não tem transmissão pela TV aberta. Isso significa que a única maneira de assistir por completo a partida é através do canal da ESPN, responsável pelo direito de imagem no futebol internacional. Para acompanhar ao vivo, entretanto, é preciso obter a emissora na programação da operadora de TV paga.

Não tem TV paga em casa? A opção é acompanhar através da plataforma de streaming Star +. O produto, entretanto, só está disponível para assinantes. Por diferentes pacotes, o torcedor pode tornar-se membro do serviço de streaming entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, dependendo do conteúdo da plataforma.

O Star + está disponível pelo celular ou computador através do www.starplus.com, ou no aplicativo para celular no Android e iOS, tablet e smart TV, se compatível com o produto.

Prováveis escalações de Barcelona x Manchester City

O time do Barcelona não tem baixas em seu plantel de jogadores. Por isso, é esperado que Raphinha e Lewandowski, a dupla de atacantes do clube catalão, esteja em campo.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Eric Garcia, Christensen, Araújo; De Jong, Gavi, Balde (Pedri), Dembele, Fernan Torres; Raphinha (Gonzalez) e Lewandowski.

O técnico Guardiola, por outro lado, ainda não pode contar com Laporte, em recuperação após cirurgia de lesão.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Aké, Cancelo, Stones, Walker; Gundongan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Phil Foden e Haaland.

Barcelona x Manchester City histórico de jogos

Em toda a história do futebol, Barcelona e Manchester City se enfrentaram em 6 oportunidades, segundo dados do portal Transfermarkt.

O Barcelona é quem leva vantagem na disputa já que venceu cinco das seis partidas, enquanto o Manchester venceu apenas um jogo. Não houve empates entre os dois em todas as ocasiões. No quesito gols, o Barcelona é quem ganha com 12 contra apenas 5 do City.

Todos os jogos aconteceram pela Champions League. O primeiro duelo foi em 2013, pelas oitavas de final, no confronto de ida. Até ali, o Barcelona venceu por 2 x 0, enquanto na volta garantiu a classificação por 2 x 1, mesmo com resistência do grupo inglês.

A última partida entre Manchester City e Barcelona foi no dia 1º de novembro de 2016, pela fase de grupos também na Champions, mas com a vitória do City, a primeira no confronto por 3 x 1.

Próximos jogos

BARCELONA:

Barcelona x Real Valladolid – Domingo, 28/08 às 14h30 – Campeonato Espanhol

Sevilla x Barcelona – Sábado, 03/09 às 16h – Campeonato Espanhol

MANCHESTER CITY:

Manchester City x Crystal Palace – Sábado, 27/08 às 11h – Campeonato Inglês

Manchester City x Nottingham Forest – Quarta-feira, 31/08 às 15h30 – Campeonato Inglês

Leia também: Quando começa a Champions 22/23: veja calendário completo